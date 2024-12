Geschreven door Jarno van de Bor

12 december 2024 16:17

Informatieavond voor mantelzorgers van mensen met hersenletsel





NIJKERK - Mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen op woensdagavond 15 januari terecht bij een bijeenkomst van Interaktcontour en Sigma. De avond biedt informatie, advies en steun voor mensen die zorgen voor iemand met hersenletsel.

NAH is een verzamelnaam voor schade aan de hersenen die ontstaat na de geboorte. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ongeluk, een hersenbloeding of een neurologische aandoening zoals Parkinson. Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen, niet alleen voor degene die het treft, maar ook voor hun naasten. Mantelzorgers krijgen te maken met veranderingen in de relatie, nieuwe uitdagingen en onzekerheden over wat ze van hun naaste kunnen verwachten.

De informatieavond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur bij Interaktcontour, aan de Oranjelaan 79 in Nijkerk. Het programma behandelt onderwerpen zoals:

Wat is NAH precies?

Welke ondersteuning bieden Interaktcontour en Sigma?

Hoe ervaart iemand met NAH zelf zijn of haar situatie?

Er is ook ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen met andere mantelzorgers.

Aanmelden verplicht

Mantelzorgers die de bijeenkomst willen bijwonen, moeten zich vooraf aanmelden. Dit kan tot uiterlijk 8 januari via Sigma, telefonisch op 033-2474830.

De organisatoren nodigen mantelzorgers van harte uit om deel te nemen en hopen dat de avond kan bijdragen aan meer begrip en praktische handvatten voor het omgaan met NAH.