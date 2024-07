Geschreven door Sophie van der Velden

18 juli 2024 10:29

Ingrijpen bij wolf moeilijker door uitspraak Europees Hof





VELUWE RANDMEER - De Gelderse overheid wil 'grenzen stellen aan de wolf', maar een uitspraak van het Europees Hof maakt het moeilijker om in te grijpen. Dat meldt onze mediapartner Omroep Gelderland.

In Oostenrijk doet zich op dit moment een situatie voor die vergelijkbaar is met die van Nederland. Ook daar waren geen wolven, maar zijn ze teruggekeerd. De Oostenrijkse overheid wil het tijdelijk mogelijk maken op te jagen op de wolf na een aanval op het vee. Provincie Gelderland zou hier ook graag mogelijkheden voor willen in Nederland.

Regionaal en landelijk niveau

Dat is alleen niet zo makkelijk. Volgens het Europees Hof kan ingrijpen alleen als het ook in de toekomst goed blijft gaan met de dieren. Daarnaast moet ook vastgesteld worden dat het niet alleen op internationaal niveau beter gaat met de wolf, maar ook op regionaal en landelijk niveau. Omroep Gelderland sprak met Sander Kole, hoofddocent omgevingsrecht van de Open Universiteit. "Dat er in Duitsland veel wolven lopen, betekent dus niet dat je ze hier in Gelderland af mag schieten', legt hij uit. Wanneer er wel genoeg wolven zijn om in te grijpen, is nog niet duidelijk.

Wolfwerende hekken

Daarnaast moeten volgens het Hof alle andere mogelijkheden worden uitgezocht, voordat ingrijpen of afschot mogelijk is. Daarmee wordt gedacht aan wolfwerende hekken. Volgens Kole wordt vrij snel gezegd dat het niet te doen is om maatregelen te nemen, dus gaan we dan ingrijpen. "Daar neemt Europa dus geen genoegen mee."

Ingrijpen moeilijk, niet onmogelijk

Toch is ingrijpen ook met deze uitspraak van de Europese rechter niet helemaal onmogelijk, hoewel de lat volgens de hoofddocent wel erg hoog wordt gelegd. Als een wolf twee keer over een wolfwerend hek springt, mag hier ingegrepen worden volgens de provincie Gelderland. Alle andere mogelijkheden moeten dan wel bekeken zijn, en er moet een duidelijk belang zijn, bijvoorbeeld het voorkomen van ernstige schade aan de veehouderij.