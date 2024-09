Geschreven door Sophie van der Velden

25 september 2024 13:00

Inschrijving Wonen bij Jaap in Nijkerk geopend: eerste 64 woningen opgeleverd in december



Het ontwerp voor Wonen bij Jaap. Foto: Woonstichting Nijkerk



NIJKERK - In mei werd het startsein voor de bouw gegeven, eind december kunnen de eerste nieuwe bewoners in hun huis in Nijkerk. Het project 'Wonen bij Jaap' is volop in gang. De inschrijving voor de 252 sociale huurwoningen is gisteren, dinsdag 24 september, gestart.

De woningen van het project komen naast het Jaap van de Krolbad in Nijkerk. Er worden zes woongebouwen met 252 compacte studio's en appartementen met twee, drie of vier kamers gerealiseerd. Daarnaast komt er een paviljoen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bijzonder project

Het project is bijzonder door twee verschillende factoren. Ten eerste is Wonen bij Jaap voor de helft gericht op jongeren tot en met 34 jaar. De andere helft is bedoeld voor singles, stellen en gezinnen tot en met 50 jaar. Ook statushouders krijgen ene plek. Daarnaast worden de woningen uit het project in de fabriek gemaakt. De woningen zijn volledig van hout. Ze kunnen snel gemaakt worden. De gemeente heeft een vergunning gegeven om de woningen in ieder geval 15 jaar op deze plek te laten staan. De wijk wordt daarnaast ook duurzaam en groen gemaakt. De buurt is groen en parkachtig ingericht. Buiten is daardoor een fijne ontmoetingsplek. De woningen zijn duurzaam, met zonnepanelen en geïsoleerd, voor een lage energierekening. Eind december ontvangen de eerste nieuwe bewoners hun sleutel. Het project wordt in vier fasen opgeleverd. Bij iedere fase wordt geloot om te bepalen wie de woning kan krijgen. De eerste 64 woningen worden eind dit jaar en begin volgend jaar opgeleverd, daarna zullen 52 woningen in mei 2025 opgeleverd worden en nog eens 94 in juli en 42 in september van dat jaar. Informatiebijeenkomst

Iedereen die mee wil doen in de loting om de eerste woningen, moet zich uiterlijk zondag 13 oktober hier ingeschreven hebben. Je vindt hier ook meer informatie over hoe de inschrijving werkt. Op dinsdag 1 oktober en donderdag 3 oktober organiseert Woonstichting Nijkerk (WSN) tussen 17.00 en 20.00 uur een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Op deze avonden kan iedereen zijn of haar vragen stellen.