Geschreven door Hans Stam

2 december 2024 10:25

Invallers bezorgen Sparta Nijkerk VR1 zwaarbevochten zege





NIJKERK - Tegen het Groningse The Knickerbockers (TKB) VR1, dat qua veldspel veel te laag staat op de ranglijst, hadden de Spartanen het niet makkelijk, maar na een 1-2 ruststand, werd de wedstrijd alsnog in een driepunter omgezet. Een heel belangrijke overwinning, omdat de nummers 1 en 2 van de ranglijst beide een nederlaag kregen te incasseren. Door de 3-2 zege klimt Sparta Nijkerk naar de tweede plek en voert het de druk op op koploper DZC’68 VR1.

De eerste helft was bepaald niet goed van Spartaanse zijde. Dat had zeker ook te maken met de tegenstander, die goed combineerde en het spel makkelijk wist te verleggen van de ene kant van het veld naar de andere. Sparta Nijkerk was erg slordig in balbezit en kon maar moeilijk in haar spel komen. In de 36e minuut kwam TKB op voorsprong door een verdedigingsfout van de Spartanen, die vervolgens een beetje tegen zichzelf leken te voetballen. Op slag van rust kwam toch de gelijkmaker op het scorebord, door een fraaie uithaal van Willemijn van Heerdt. Nog geen minuut later kwam TKB echter weer op voorsprong door gerommel in de Sparta verdediging af te straffen.

Flinke domper vlak voor rust

De koppen werden bij elkaar gestoken en er werd een tactisch plan gesmeed om de wedstrijd om te draaien. Dat pakte goed uit. Sparta Nijkerk trok het spel steeds meer naar zich toe en speelde een stuk nauwkeuriger dan in de eerste helft. Na een kopbal op de lat van Elouise van Ginkel in de 56e minuut was het invalster Mareine Koole die 2 minuten later de gelijkmaker scoorde op aangeven van Willemijn van Heerdt.

Sparta Nijkerk ging nadrukkelijk op jacht naar meer, maar moest intussen TKB ook van scoren af zien te houden. Een bal op de buitenkant van de paal was een waarschuwing om verdedigend scherp te blijven. Het vlak voor tijd inbrengen van spits Danielle Boom bleek uiteindelijk de gouden formule. Met een fraaie volley was zij het die de Spartanen in de 85e minuut op een 3-2 voorsprong zette. De Spartanen trokken de overwinning vervolgens over de streep en konden zo de 5e opeenvolgende zege bijschrijven.

Geweldige zaterdag

Door het verlies van het tot vandaag nog foutloze DZC’68 en de nummer 2 Heerenveense Boys, werd het een geweldige zaterdag voor Sparta Nijkerk. Zeker met het oog op volgende week. Dan wacht de absolute kraker in Doetinchem tegen de koploper.