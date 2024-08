Geschreven door Eljakim Doorneweerd

27 augustus 2024 11:15

Inwoners Putten beste energiebespaarders uit de regio, Nunspeet volgt op de voet



Deze foto is ter illustratie. Foto: Pixabay / fotoblend



VELUWE RANDMEER – In het afgelopen jaar hebben de inwoners van Putten bewezen dat zij de koplopers zijn op het gebied van energiebesparing in de regio. Met een gemiddelde besparing van 379 euro op hun energiekosten in vergelijking met 2022, staan zij bovenaan de lijst van gemeenten uit de regio. Nunspeet volgt met een gemiddelde besparing van 374 euro op korte afstand.

De besparingen zijn grotendeels toe te schrijven aan een daling van het gasverbruik en een efficiënter gebruik van elektriciteit. In Putten is het gasverbruik met 17,5% afgenomen, terwijl het netto elektriciteitsverbruik (na saldering van eigen zonnestroom) met 14,7% daalde. Deze cijfers laten zien dat de Puttenaren hun energieverbruik effectief hebben weten te verminderen, goed voor de portemonnee dus! Andere gemeenten volgen

Nunspeet, de tweede grootste bespaarder, zag het gasverbruik met 18,3% dalen en het netto elektriciteitsverbruik met 12,7%. Dit resulteerde in een gemiddelde besparing van 374 euro per huishouden. Deze gemeente ligt qua besparingen niet ver achter op Putten. Oldebroek en Elburg presteerden eveneens goed, met respectievelijk 361 euro en 327 euro aan besparingen. In beide gemeenten werd een aanzienlijke daling in gasverbruik gerealiseerd. Harderwijk scoort het slechtste

Andere gemeenten in de regio Veluwe Randmeer hebben ook bespaard op hun rekening. Zo bespaarden inwoners van Nijkerk gemiddeld 341 euro, in Barneveld was dit 347 euro en in Ermelo 315 euro. Harderwijk blijft achter met een gemiddelde besparing van 249 euro.