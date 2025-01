Geschreven door Jarno van de Bor

25 januari 2025 7:20

Joël Verstoep wordt raadslid en nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Barneveld





BARNEVELD - Op 5 februari wordt Joël Verstoep beëdigd als raadslid van de ChristenUnie in Barneveld. Hij volgt Rufo Petri op, die zijn plek in de gemeenteraad beschikbaar stelt. Verstoep, 34 jaar, is werkzaam als projectleider en omgevingsmanager bij waterschap Vallei en Veluwe. Hij is sinds drie jaar actief als raadscommissielid.

Fractievoorzitter Henk Wiesenekker zegt hierover: “Joël is inmiddels drie jaar gewaardeerd raadscommissielid. Hij heeft zich al veel dossiers eigen gemaakt. Hij is een talentvol raadslid met oog voor de relatie onderling én het grotere, strategische plaatje. Hij is verbindend en kritisch tegelijk.” Verstoep woont in Barneveld, is getrouwd en vader van één zoontje. Het gezin verwacht binnenkort een tweede kind.

Nieuwe fractievoorzitter

Naast zijn benoeming tot raadslid wordt Verstoep ook de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie Barneveld. Wiesenekker, die deze rol lange tijd heeft vervuld, legt de functie neer. “Als fractie hebben we besloten dat Joël onze nieuwe fractievoorzitter zal worden. Hij heeft de ambitie, kennis en kwaliteiten om dit werk te doen en verbindingen te houden in de hele gemeenteraad en samenleving,” aldus Wiesenekker.

Verstoep kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Het is mooi en eervol om in deze rol steeds meer bij te dragen aan een hoopvol en rechtvaardig Barneveld. Ik zie uit naar een goede samenwerking met alle partijen in Barneveld.”

Belang van de partij

Rufo Petri, die zijn plaats in de gemeenteraad afstaat, blijft actief als raadscommissielid. “Tijdens het zwangerschapsverlof van Dianne de Kwant ben ik tijdelijk raadslid geweest en dat heb ik als zeer positief ervaren. Maar het belang van wat de partij nu nodig heeft, weegt voor mij zwaarder dan mijn ambitie om raadslid te worden.”

Door de benoeming van Verstoep tot raadslid komt er een plek vrij voor een nieuw raadscommissielid. Deze wordt ingevuld door Marije Visser – van den Brink, 33 jaar en werkzaam bij de gemeente Utrecht in het cluster Veiligheid en Zorg. Visser ziet uit naar haar nieuwe rol: “Het is nieuw voor me en daarmee spannend en uitdagend tegelijk. Ik kijk ernaar uit om te starten en dossiers eigen te maken.”

Marije Visser – van den Brink. Foto: ChristenUnie Barneveld

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Met deze wijzigingen zijn alle plekken binnen de fractie van de ChristenUnie Barneveld opnieuw ingevuld. Wie de lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026, wordt op een later moment bepaald.