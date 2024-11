Geschreven door Eljakim Doorneweerd

26 november 2024 16:00

Jong en oud eten samen cupcakes in Huize Sint Jozef in Nijkerk





NIJKERK - Op vrijdagavond 23 november is jongerenwerker Nienke Beskers samen met 8 jongeren en 2 stagiaires in Huize Sint Jozef in Nijkerk geweest om samen met de oudere bewoners gesprekken te voeren en leuke spellen te spelen. Elk jaar organiseert de Stichting jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk een activiteit om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan en de jongeren te verbinden met de oudere doelgroep.

Dit jaar zijn de jongeren tijdens de meidenmiddag druk geweest met het bakken en versieren van cup cakes. Vervolgens hebben de jongeren de cup cakes bij Huize Sint Josef uitgedeeld, koffie geschonken, met de ouderen gepraat, spelletjes gespeeld en heeft iedereen meegezongen met de muziek die werd verzorgd.

De activiteit vond plaats in het kader van de “Week tegen Eenzaamheid”. Deze week, die elk jaar in Nederland wordt georganiseerd, is bedoeld om aandacht te vragen voor eenzaamheid en om het belang van verbinding en sociaal contact te benadrukken. Mensen bewust maken van het probleem van eenzaamheid, dat veel meer voorkomt dan vaak gedacht wordt. Eenzaamheid kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd, achtergrond of sociale status. Verder gaat het vooral ook om verbinden, het stimuleren van ontmoetingen en activiteiten waar mensen elkaar kunnen leren kennen.

Vanuit Sigma is het de bedoeling om organisaties te motiveren om zich in te zetten voor het verminderen van eenzaamheid. Dit kan door het ondersteunen van lokale initiatieven zoals in dit geval de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk.

Bron: Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk