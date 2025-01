Geschreven door Hermina de Vries , Mark Oogjes & Irene ten Voorde | Omroep Gelderland

15 januari 2025 16:50

Jonge Boerendag afgelast vanwege dreiging MKZ





BARNEVELD - De schrik over mond-en-klauwzeer (MKZ) zit er goed in. Boerenorganisaties houden de evenementen die op stapel staan onder de loep. Zo is de Jonge Boerendag, die gepland stond voor 6 februari, geannuleerd. "Het voelt niet goed", zegt Mart Wagenvoort, voorzitter van Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK).

"Tot een week geleden dacht ik er niet aan en nu is het het onderwerp van de dag." Pas een paar jaar oud was Wagenvoort tijdens de MKZ-crisis in 2001. Nu is hij 27 en boert hij in Eibergen op het boerenbedrijf van zijn schoonfamilie. "Hopelijk is het een storm in een glas water. Maar het brengt tot op zekere hoogte angst met zich mee. Als je de verhalen van toen hoort en je loopt door de stal dan denk ik: dit moet hier toch niet gaan gebeuren."

Niet gepast

Reden om de Jonge Boerendag, die het GAJK samen met de provincie organiseert, af te gelasten. 'We zijn bezorgd over de mond- en klauwzeer uitbraak in de Duitse deelstaat Brandenburg. En vinden het daarom niet gepast om op dit moment een dergelijk evenement te organiseren', schrijft de provincie Gelderland op haar website.

Mond-en-klauwzeer werd in Duitsland vastgesteld en er zijn ongeveer 3.600 kalveren vanuit de besmette regio naar Nederland vervoerd. Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat het virus in ons land is aangetroffen.

Vaccins al besteld

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek op de bedrijven waar de dieren naartoe zijn gebracht. Nog niet alle testuitslagen zijn binnen, die worden later deze week verwacht. De resultaten die al wel binnen zijn, zijn negatief. Er zijn al wel vaccins besteld. Minister Wiersma bestelde preventief 100.000 vaccins. Deze zijn binnen zes dagen beschikbaar.

Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt het nieuws 'een belangrijk bericht in deze spannende tijd', maar wil nog niet spreken van 'goed nieuws'. Volgens een woordvoerster is het van groot belang om voorzichtig te blijven en ze benadrukt dat eventuele vaccinaties alleen in overleg met de sector mogen plaatsvinden.

Geen bezoeken van Caroline van der Plas

BBB-leider Caroline van der Pas en haar partijgenoten gaan vanwege MKZ niet meer langs bij boerenbedrijven. Ze wil de situatie eerst verder aankijken. Volgens haar is het afwachten tot 'het sein definitief groen is'. Die voorzichtigheid merkt Wagenvoort ook. "Je ziet dat mensen met een boerderijwinkel nu even liever niet hun deuren openmaken."