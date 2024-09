Geschreven door Jarno van de Bor

25 september 2024 13:48

Jubileumactie zorgt voor lange rijen bij Cafetaria Corlaer





NIJKERK - Een speciale actie van Cafetaria Corlaer zorgt woensdag voor lange rijen in en voor de zaak. De befaamde Nijkerkse snackbar bestaat 30 jaar en verkoopt vanwege het jubileum patat en snacks voor 50 cent per stuk. Voor kinderen is er ook een gratis ijsje te halen.

In de wijk Corlaer openden Jonny en Gerjanne van de Beek in 1994 de deuren van de cafetaria. 30 jaar later is de snackbar uitgegroeid tot een begrip. Vanuit de hele stad komen mensen naar de Roetgensgoed voor een portie friet of snacks.

Grotere zaak

Maar niet alleen de populariteit van de snackbar groeide in die 30 jaar. In 2010 werd de muur naar het naastgelegen pand doorgebroken en bij de zaak getrokken. Tegenwoordig biedt de cafetaria binnen of op het terras plaats aan meer dan 80 gasten.

Inmiddels zijn het vooral zoon Ferry en zijn vrouw Corina die de zaak runnen. Gerjanne doet voornamelijk nog de administratie. Maar met kleindochter Lize, die ook haar uren maakt in de snackbar, staat een nieuwe generatie klaar voor de toekomst.