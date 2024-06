Geschreven door Eljakim Doorneweerd

11 juni 2024 9:28

Kachel aansteken met benzine gaat mis, man gewond in Kootwijkerbroek



De man zou een kachel met benzine hadden willen aansteken. Foto: Persbureau Heitink



KOOTWIJKERBROEK - In een schuur in Kootwijkerbroek is een man maandagavond rond 21.45 uur gewond geraakt bij een brand. Volgens een buurtbewoner zou de man met benzine een kachel in de schuur hebben willen aansteken. Dit ging vervolgens compleet mis.

De man had flinke brandwonden aan zijn been en hand. De brand in de schuur kon met een tuinslang geblust worden door een bekende van de man. Nadat de man onder de douche is gezet is hij per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het isolatie materiaal wat in de brand stond nageblust. De man was wel aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De man was wel aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Foto: Persbureau Heitink