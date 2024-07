Geschreven door Sophie van der Velden

Kamperen tussen de koeien en maïsvelden: boerencampings in trek





VELUWE RANDMEER - Veel Nederlanders ontdekten tijdens de coronacrisis de voordelen van vakanties in eigen land. De Veluwe staat hoog op het lijstje van veel binnenlandse toeristen. Dat merken ook de kleinschalige, boerencampings in de regio.

De charme van het kamperen bij de boer, op kleinschalige campings, steeg voor de coronacrisis al wat in populariteit, laat Bas van Mill weten. Hij is woordvoerder van Stichting Vrije Recreatie. “Tijdens corona zochten mensen rust en ruimte. Dat heeft het boerenkamperen een boost gegeven”, laat hij weten. Dat merkte de stichting in het aantal aanmeldingen op hun website. “We hebben nu zo’n 155.000 donateurs.”

Populaire streek

Dat de Veluwe een populaire streek is om op vakantie te gaan, bleek eerder al uit onderzoek van het Steden & Merkenonderzoek, ontwikkeld met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. In het onderzoek eindigde de Veluwe net boven Zuid-Limburg en Texel.

Gekkenhuis

Ook de campingeigenaren op de Veluwe merken de populariteit van de boerencamping. “Vorig jaar was het echt een gekkenhuis”, laat Thijmen van Voorthuizen weten. Hij houdt vleeskuikens en heeft een kersenboomgaard in Terschuur. Daarnaast runt de familie Van Voorthuizen de camping Nieuw Hof. “Door het lekkere weer zaten we eigenlijk constant vol.”

Nellie Oudendorp en haar man hebben een boerderij met vleeskalveren. Daarnaast hebben ze al twintig jaar camping De Reebok in Garderen. Oudendorp merkt dat de populariteit van kleinschalig kamperen al langer aan de gang is. “We hebben eigenlijk nooit problemen met de bezetting.” En ook Carla Hoiting, eigenaar van de kleinschalige camping Folda in De Glind, laat weten dat de camping vaak vol zit. “We moeten regelmatig ‘nee’ verkopen.”

Rust en ruimte

Waarom het kamperen bij de boer populair is, is volgens Van Mill op meerdere manieren te verklaren. “Ik denk dat mensen zich tijdens corona gerealiseerd hebben dat Nederland ook heel mooi is”, legt hij uit. “Maar daarbij is het rustig en ruim.” Dit is dan ook iets wat de campingeigenaren vaak terug horen van hun gasten.

Goedkoper

Daarnaast speelt het financiële plaatje ook een rol. “Het scheelt nog al of je naar Frankrijk rijdt, of naar een camping in Nederland”, stelt Van Mill. Daarnaast zijn de kleinschalige campings vaak ook goedkoper. “Bij een reguliere, grotere camping betaal je toch snel zo’n tien euro meer per nacht voor 2 personen”, laat Van Voorthuizen weten.

Kinderen en senioren

De boerencampings kennen twee belangrijke doelgroepen. Bij camping De Reebok wordt voornamelijk gefocust op jonge gezinnen. Ondanks dat de kinderen niet mee mogen helpen op de boerderij, trekt de buitenlucht toch aan. “Soms horen we wel eens dat mensen iets ruiken van de koeien”, laat Oudendorp weten. “Dat kan gebeuren als de wind verkeerd staat, maar dat hoort er nu eenmaal bij op een boerderij!”

Op camping Folda en Nieuw Hof komen voornamelijk senioren om te genieten van de rust. “We hebben veel vaste gasten”, laat Hoiting weten. “Sommige gasten hebben nu al voor de komende twee jaar geboekt.”

Behoefte aan kleinschalig

Of deze trend de komende jaren door zal zetten? Van Mill verwacht het wel. “Er worden steeds meer campings opgekocht door chaletparken”, legt hij uit. “Maar ik denk dat er daarom juist ook behoefte blijft aan het kleinschalige kamperen.”