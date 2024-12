Geschreven door Sophie van der Velden

9 december 2024 18:00

Kerstmarkten in de regio: hier moet je zijn



De kerstmarkt in Nunspeet in 2023. Foto: archief RTV Nunspeet | Barbara van der Linde

VELUWE RANDMEER - Glühwein, kerstkransjes, lichtjes en kerstmuziek. Op een enkele plek werd afgelopen weekend al een kerstmarkt georganiseerd, zoals bij de molen in Elburg. Op veel plaatsen wordt het vanaf deze week druk. Bekijk hier op welke plekken je de komende weken terecht kan voor winterse gezelligheid in de regio.

Of je nu houdt van knus en kleinschalig of juist groter en druk, de kerstmarkten in de regio bieden voor ieder wat wils. In Elburg vindt komende vrijdag 13 en zaterdag 14 december Winter in de Vesting plaats. Het evenement hult de Hanzestad helemaal in de 20e eeuw. In Nijkerk zijn komend én volgend weekend kerstmarkten. In Harderwijk kunnen liefhebbers van de kleinschaligere markt komende zaterdag een kijkje nemen bij Kerst in de wijk.

Eerste kerstmarkten

Afgelopen weekend vonden de eerste kerstmarkten al plaats. Zo werd molen de Tijd in Oostendorp zaterdag 7 december het middelpunt van een gezellige markt. Ook in wijkontmoetingscentrum De Binnenhof in Nunspeet konden kerstliefhebbers die dag al terecht.

Bekijk hieronder alle kerstmarkten in de regio die de komende weken plaatsvinden.