Geschreven door Jarno van de Bor

16 december 2024 15:53

Kerstsfeer en activiteiten in het centrum van Nijkerk



De kerstman is aanwezig in het centrum van Nijkerk. Foto: NOV

NIJKERK - Op zaterdag 21 december wordt het centrum van Nijkerk omgetoverd tot een plek vol kerstsfeer en activiteiten voor jong en oud. Tijdens de laatste zaterdag voor kerst organiseert de Nijkerkse Ondernemers Vereniging een uitgebreid programma om bezoekers een feestelijke dag te bieden.

Het centrum van Nijkerk bruist de hele dag van muziek en activiteiten. Verschillende koren, waaronder het Zeemanskoor, Capella en de NSFC Kerstkapel, zorgen voor muzikale optredens op meerdere locaties. Kinderen kunnen hun creativiteit kwijt door een kerstbal te maken of zich te laten schminken. Ook is er een kerstbingo voor kinderen, waarbij bingokaarten gratis zijn af te halen bij deelnemende winkels.

Kerstman

De kerstman is aanwezig met zijn arrenslee en is te vinden op verschillende plekken in het centrum, waaronder bij TP Dier & Plant en het Molenplein. Bezoekers kunnen een wens achterlaten in de wensboom van de Lions Club, die bij het Molenplein staat opgesteld.

De Grote Kerk opent haar deuren voor bezoekers die willen genieten van kerstliederen en orgelmuziek. Theater Streams Breede Beek biedt ook een podium voor muzikale optredens. Verder brengt stadsdichter René Speelman twee gedichten die speciaal voor de gelegenheid gepersonaliseerd kunnen worden.

Nostalgische kerststalletjes

Disneyfiguren zorgen voor een magisch tintje in het centrum, terwijl nostalgische kerststalletjes te zien zijn in etalages door heel Nijkerk. Bezoekers kunnen ook op zoek naar kerststallen buiten het centrum door een speciale route te volgen. Informatie hierover is te vinden via een QR-code op posters in de stad.

Op het Plein kun je schaatsen bij Nijkerk on Ice, wat de winterse beleving compleet maakt. Op de posters in het centrum van Nijkerk staan de activiteiten en de tijden.