Geschreven door Sophie van der Velden

19 december 2024 16:22

Kerststallen gluren in Nijkerk: van gehaakt tot opblaasbaar, geen stal is hetzelfde





NIJKERK - Voor het vijfde jaar op rij kunnen Nijkerkers een paar weken ongegeneerd door het raam naar binnen gluren. Veel inwoners stellen namelijk hun kerststalletjes uit voor het raam. Wandelaars of fietsers kunnen een route lopen of fietsen langs zo'n vijftig unieke kerststalletjes. "Het brengt kerst terug naar de essentie."

Trudy Molenaar startte het initiatief in Nijkerk vijf jaar geleden samen met haar man tijdens de coronacrisis. "Veel mensen hadden toen weinig te doen. Ze zochten contact en iets leuks om te doen." Molenaar raakte geïnspireerd in Baarn, waar eenzelfde initiatief was ontstaan. Het idee is simpel: heb je een kerststal? Zet deze dan achter het raam, zodat mensen van buitenaf naar binnen kunnen gluren. "Het is heel toegankelijk; het is gratis en leuk voor iedereen", legt Molenaar uit.

Veel belangstelling

Tijdens de coronacrisis merkte Molenaar dat de route populair was. "Er waren toen ongeveer honderd stalletjes aangemeld", vertelt Molenaar. "Nu zijn het er meestal rond de vijftig." Nog steeds meer dan voldoende om meerdere wandelingetjes te maken. "Ook een aantal ondernemers in de binnenstad doen dit jaar mee."

Zelfs vanaf buiten Nijkerk neemt de belangstelling voor kerststallen in Nijkerk toe. "Vorig jaar is een mevrouw uit Amersfoort meerdere keren naar Nijkerk gekomen om een wandeling te maken."

Terug naar de essentie

Ondanks dat het allemaal kerststallen zijn, met een figuurtje van Maria, Jozef, een ezeltje en natuurlijk baby Jezus, is geen stal hetzelfde. "Er zitten hele creatieve stalletjes tussen, zoals een opblaasbare, gehaakte en zelf geknutselde", legt Molenaar uit. Maar volgens haar is het niet alleen maar ludiek. "Het brengt kerst wat meer terug naar de essentie. De betekenis van kerst lijkt tegenwoordig wel een beetje onder te sneeuwen door al het commerciële er omheen."

Daarnaast heeft het initiatief ook een sociale factor. "Mijn buurman zet zijn kerststallen neer en geeft er ook graag uitleg over. Hij nodigt mensen uit om binnen te komen kijken en vertelt er dan verhalen bij", weet Molenaar.

Tot Driekoningen

Tot en met Driekoningen, op 6 januari, zijn de kerststallen nog te bekijken. Op die dag ruimen de meeste mensen traditioneel hun kerstspullen op. Molenaar kijkt al weer uit naar volgend jaar. "Zoals het nu gaat, gaat het goed. Zolang mensen het leuk vinden, gaan we niet stoppen", benadrukt ze.

Waar de kerststalletjes te vinden zijn, zie je op onderstaande kaart. Daarnaast vind je meer informatie over Kerststallen Gluren via de Facebookpagina.