Geschreven door Sophie van der Velden

18 juli 2024 13:50

Kijk hier live naar de Nijmeegse vierdaagse, 'zwaarste dag tot nu toe'



De Nijmeegse Vierdaagse is te volgen via een livestream. Foto: Toon de Vos/4Daagse

VELUWE RANDMEER - De Nijmeegse Vierdaagse is dinsdag 16 juli van start gegaan. Vandaag, donderdag 18 juli, is de derde dag voor de wandelaars. Lokale Omroep Elburg (LOE) is vandaag nog tot 15.00 uur aanwezig voor liveverslag.

Wandelaars gingen vanochtend vroeg van start. De temperaturen liepen al snel op tot zo'n 26 graden. "Het wordt zwaarder", vertelt een wandelaar aan de verslaggever van LOE. "Het was een klim en er was weinig schaduw. Dan heb je veel water nodig, maar daar zijn er net te weinig van", stelt ze. "Ik vind dit de zwaarste dag tot nu toe", vult een mede-wandelaar aan.

Huldiging

Het meest kijken de wandelaars vaak uit naar de laatste dag, vrijdag 19 juli, waarop ze feestelijk onthaald worden in het centrum van Nijmegen. Die dag is LOE niet aanwezig. Komende zaterdag 20 juli worden de Elburgse lopers om 18.00 uur gehuldigd in de gemeente, met een woord van wethouder Henk Wessel.

Over de Vierdaagse

De Nijmeegse vierdaagse wordt dit jaar voor de 106e keer gehouden. Ruim 45.000 deelnemers lopen vier dagen lang routes van 30, 40 of 50 kilometer. De vierde en laatste dag wordt een feestelijke intocht gelopen door alle wandelaars over de zogenaamde 'Via Gladiola'.

UPDATE 17.10 uur!

In verband met de voorspelde warmte van morgen, worden alle routes met 10 kilometer ingekort. Volgens de verwachting zal het morgen op het warmste moment van de dag , tussen 15.00 en 18.00 uur, 28 graden worden. Dat zou precies het moment zijn dat de wandelaars binnenkomen op de Via Gladiola.