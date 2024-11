Geschreven door Sophie van der Velden

27 november 2024 16:50

Kinderen planten voedselbosje op schoolplein basisschool Barneveld





BARNEVELD - Leerlingen van basisschool De Bron in Barneveld hebben op dinsdag 26 november een voedselbosje aangelegd op hun schoolplein. Het bos is een initiatief van IVN Natuureducatie.

Een voedselbosje is een klein, groen bosje met zo'n dertig verschillende eetbare planten, beschrijft het IVN. Tijdens de zogenaamde plantdag staken alle kinderen hun handen uit de mouwen. Ze plantten allerlei planten: van appelbomen tot rabarber en brave hendrik.

Regenwormen

Voorafgaand aan de plantdag kregen de leerlingen van groep 6/7 al een voorpretles om meer te leren over het voedselbosje en over het belang van beestjes voor het bosje. "Vandaag krijgen de kinderen de kans om de regenworm eens goed te bestuderen en daarna vrij te laten in het voedselbosje", vertelt Nannyke Hoek-van As, projectleider bij IVN. "Dit beestje is belangrijk voor de bodemkwaliteit en daarmee belangrijk voor het voedselbosje."

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een ecosysteem dat door mensen ontworpen is naar het voorbeeld van een natuurlijk bod. Het doel is om voedsel te produceren. Een voedselbos krijgt een vegetatielaag met hoge kruinbomen en minimaal drie andere vegetatielagen. Het voedselbos ziet eruit als een open bos. Na verloop van tijd zal er steeds meer groeien waar mensen en dieren van kunnen eten.

Zorg, geduld en respect

Het voedselbos biedt de kinderen een vernieuwde en speelse manier om te leren hoe voedsel groeit. Zo leren de kinderen niet alleen de smaak van de planten, maar ook welke delen je kunt eten. Ook leren ze dat het bos goed is voor de natuur, het klimaat en voor henzelf.

"We zijn trots dat we met dit voedselbosje een bijdrage kunnen leveren aan een groenere wereld", reageert directrice Inge Compagnie tijdens de opening. "Het voedselbosje laat onze leerlingen zien hoe mooi en belangrijk de natuur is. Ze leren bovendien over geduld, zorg en respect voor de aarde."