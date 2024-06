Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 12:00

Meer dan 350 kinderen vermaken zich op Nijkerkse Buitenspeeldag



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK - Woensdagmiddag was er in Nijkerk en Hoevelaken de Buitenspeeldag. In totaal deden zo'n 350 kinderen mee aan het evenement dat op meerdere locaties in de gemeente Nijkerk plaatsvond. De buitenspeeldag is een landelijk initiatief van Jantje Beton en wordt in Nijkerk georganiseerd door stichting Jeugd en Jongerenwerk Nijkerk.

Het doel van de Buitenspeeldag is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in beweging te krijgen. Dat gebeurde woensdag op meerdere locaties. Bij handbalvereniging Voice stonden springkussens, een pannakooi en XXL spellen als vier op een rij en mikado. Daarnaast kon je je snelheid laten meten of boogschieten. Verder waren bij Streams aan de Brink oud Hollandse spellen als koekhappen. Ook kon er geknutseld worden aan de Streams ontmoetingsplek aan het Verlaat. Ook op de Brink in Hoevelaken was het feest. Er stond een grote opblaasbare stormbaan en kinderen konden meedoen aan verschillende sporten.

Nog meer activiteiten. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

XXL spellen. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Een pannakooi bij HV Voice. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Koekhappen bij Huize De Brink in Nijkerk Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Er werd druk geknutseld aan het Verlaat. Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep

Een grote opblaasbare stormbaan in Hoevelaken. Foto: Jeugd en Jongerenwerk gemeente Nijkerk