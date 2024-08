Geschreven door Sophie van der Velden

7 augustus 2024 15:58

Komende maanden paringstijd voor wild; zo voorkom je een aanrijding





VELUWE RANDMEER - Rijd jij vaak door de bossen op de Veluwe? Let dan de komende tijd een beetje extra op. De bronsttijd van de reeën is namelijk weer begonnen. Deze duurt normaalgesproken tot half augustus. De reeën steken in deze periode vaker zomaar de weg over, wat kan leiden tot ongelukken.

De sterkste reebok zorgt voor de bronstperiode dat hij zijn territorium heeft bepaald. Dit doet hij door met zijn gewei tegen bomen en struiken te vegen. Hierdoor worden geursporen achtergelaten, schrijft de Nederlandse Jagersvereniging.

De reebok verdrijft daarnaast ook andere bokken uit zijn gebied. Dat kan gepaard gaan met hevige gevechten, waarna de zwakste bok het territorium verlaat. Deze bok is een makkelijke prooi voor auto- en treinverkeer. Daardoor is het aantal wildaanrijdingen vaak hoger in de bronstperiode.

Verschillende paringstijden

Maar ook na de bronstperiode van de reeën blijft het opletten in het verkeer. De paringstijden van dieren in het bos verschillen namelijk van elkaar, waardoor er beweging blijft in het bos. Zo beginnen de edelherten half september met de bronsttijd, vossen paren in de winter en in het voorjaar en wilde zwijnen in de herfst.

Voorkomen

Rijd je dus door of langs de bossen de komende tijd? Pas dan vooral rond schemertijd een beetje extra op. Stichting Wildaanrijdingen Nederland geeft een aantal tips om aanrijdingen te voorkomen: