Geschreven door Jarno van de Bor

21 juni 2024 13:47

Komst sporthal Terbroek weer een stap dichterbij



Gemeentehuis van Barneveld. Foto: VRMG



BARNEVELD - De realisatie van een nieuwe sporthal in Terbroek is weer een stap dichterbij. Afgelopen dinsdag stemde het college in met een tussenrapportage over het plan. Uit die tussenrapportage blijkt dat het realistisch is om de sporthal te bouwen met het budget voor een gymzaal.

Door eigen werkzaamheden, sponsoring en eigen exploitatie lukt het de initiatiefnemers om de kosten beheersbaar te houden. In het onderzoek heeft de gemeente 4 opties meegenomen.

Onderzochte opties: Optie A: Sporthal aan de zuidoostkant vóór de kleedruimten; korfbalvelden verplaatst naar het noorden en zuiden.

Optie B: Sporthal vóór de kantine en kleedruimten; korfbalvelden verplaatst naar de rechterzijde.

Optie C: Sporthal aan de rechterzijde (oostzijde) van de kleedkamers; korfbalvelden blijven op hun huidige locatie.

Optie D: Sporthal aan de rechterzijde (oostzijde) van de kleedkamers; korfbalvelden verplaatst naar het noorden van het voetbalveld. Het college heeft na bestudering van de tussentijdse resultaten gekozen om het onderzoek verder in te zetten op de realisatie van optie C. Dit betekent wel dat er een gedeeltelijke herinrichting van de sportvelden nodig is die extra kosten met zich mee brengen. Als het onderzoek eind 2024 is afgerond zal de gemeenteraad een besluit nemen over de financiële middelen. Wens leeft al lang

De initiatiefnemers van sporthal Terbroek zijn blij met de uitkomst. “De wens voor een sporthal leeft al lang in Terbroek en met dit plan kunnen we in een grote sportieve en maatschappelijke behoefte voorzien. We gaan de komende tijd samen met gemeente en betrokkenen het onderzoek verder uitwerken en afronden.”