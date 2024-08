Geschreven door Sophie van der Velden

6 augustus 2024 14:45

UPDATE: Komt dader Puttense moordzaak eerder vrij?





PUTTEN - Ron P., de man die is veroordeeld voor de Puttense moordzaak, waarbij stewardess Christel Ambrosius om het leven kwam, komt misschien voorwaardelijk vrij. De rechtbank doet hier vandaag, dinsdag 6 augustus, uitspraak over. Dat meldt mediapartner Omroep Gelderland.

Ron P. werd in 2009 veroordeeld voor de Puttense moordzaak en kreeg in hoger beroep een celstraf van 18 jaar. Na cassatie werd de straf teruggebracht naar 15 jaar en 6 maanden. Voor een andere zaak in Rijswijk werd P. veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden cel. Inmiddels zit twee derde van zijn straf erop, waardoor hij vrij had kunnen komen. Het OM hield dat tegen.



Geestelijke onderzoeken

In 2022 stapte P. daarom naar de rechtbank. Hij wilde niet meewerken aan geestelijke onderzoeken, waardoor volgens de rechter geen voorwaarden konden worden bepaald voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Hierdoor besloot de rechtbank P. niet vervroegd vrij te laten.

Maar nu probeert P. het dus opnieuw. Het OM wil dat wederom tegenhouden. "De veroordeelde wil nog steeds niet meewerken aan onderzoek naar zijn psychische gesteldheid", stelt de aanklager. Volgens de advocaat van P. wil hij wél meedoen aan onderzoeken. "Maar het lukt niet om samen met de reclassering tot het beoogde resultaat te komen", schrijft Omroep Gelderland.

Patstelling

Volgens de advocaat komt dit doordat de reclassering onderzoek wil doen naar de kans op herhaling van stafbare feiten. "Een onderdeel van die gesprekken is dat de veroordeelden hun daad erkennen", aldus de advocaat. Maar dat wil P. niet. "Hij is niet bereid toe te geven dat hij Ambrosius heeft vermoord." De reclassering en P. zitten daarom nu in een patstelling, vindt de advocaat.

Update

Op dinsdag 6 augustus oordeelt de rechtbank van Arnhem dat P. niet vroegtijdig vrijgelaten zal worden. Volgens de rechtbank dit op het moment niet verantwoordelijk, omdat niet de man niet mee wil werken aan de psychische onderzoeken. Hij is vasthoudend in zijn weigering om hieraan mee te werken en daarmee is de situatie onveranderd gebleven. Doordat dit onderzoek niet uitgevoerd kan worden, kunnen er ook geen maatregelen getroffen worden om het risico van herhaling te beperken. Volgens de rechtbank is de enige maatregel het volledig uitzitten van de opgelegde celstraf.