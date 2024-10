Geschreven door Jarno van de Bor

24 oktober 2024 15:23

Koning opent duurzame asfaltcentrale in Nijkerk





NIJKERK – Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag 24 oktober de nieuwe duurzame asfaltcentrale van Van Gelder Groep in Nijkerk officieel geopend. De centrale is speciaal ontworpen om honderd procent biobased en gerecycled asfalt te produceren, met een focus op energiezuinigheid en vermindering van uitstoot.

Met de trap Voor het bezoek aan de controlekamer was eigenlijk het plan om met de lift te gaan. Omdat dit lang duurde besloot de koning de trap te nemen. In een hoog tempo, wat de andere deelnemers aan de rondleiding nauwelijks konden bijbenen, sprintte de majesteit de vele traptredes op naar boven. Na een bezoek van zo'n anderhalf uur vertrok koning Willem-Alexander weer uit Nijkerk.

Jaarlijks zal Van Gelder in de nieuwe asfaltinstallatie 450.000 ton duurzaam asfalt produceren, wat neerkomt op zeven procent van het totale asfaltvolume in Nederland. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de Nederlandse bouw- en infrasector. Daarnaast is de installatie modulair opgebouwd. Dat betekent dat de centrale snel kan worden omgebouwd als er in de toekomst andere productietechnieken zoals waterstof beschikbaar komen.

Lagere temperatuur

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe asfaltcentrale is dat het asfalt wordt geproduceerd bij een lagere temperatuur van ongeveer 130 graden Celsius, vergeleken met de gebruikelijke 180 graden. Dit kost minder energie en daardoor is er ook minder uitstoot. Naast de centrale is er ook een innovatielab, waar onderzoek wordt gedaan naar verdere verduurzaming van asfalt en het ontwikkelen van stiller asfalt.