Geschreven door Tom Lohuis

9 december 2024 10:38

Korfballers Sparta/Djops hebben het moeilijk maar pakken toch een punt





NIJKERK – Afgelopen zaterdag mocht KV Sparta/Djops de vierde plek verdedigen tegen Furore uit Krommenie. Op papier waren de Spartanen in het voordeel, wat hoop gaf voor een overwinning. Maar dat het een lastige wedstrijd zou worden verwachtte de ploeg uit Nijkerk al.

De wedstrijd ging van start om 12:50 in Sporthal Watergoor in Nijkerk. Dat het spannend zou worden werd al duidelijk in de eerste minuten. De score ging dankzij doelpunten van Sem Vreekamp, Siobhan Vedder en Bas Lohuis gelijk op. In een mum van tijd was de stand 3-3.

Furore maakt het de Spartanen moeilijk

Door snelle doelpunten achter elkaar van Furore kwamen de Spartanen op achterstand (3-5). Daarna scoorden de teams steeds om en om. De ploegen ging met een stand van 10-12 de rust in.

Sparta/Djops bleef op die manier bijna de hele wedstrijd achter de feiten aanlopen. Een kwartier voor tijd paste coach Brenda Voortman nog enkele tactische wissels toe. Zo kwam Jarno van de Bor in de ploeg en wisselden de broers Tom en Bas Lohuis elkaar aanvallend en verdedigend af.

Tij keren

Dat was voldoende om het tij in de slotfase te keren. Sparta verkleinde het gat, kwam langszij en pakte vlak voor tijd zelfs nog de voorsprong (16-15). Furore wist in de laatste minuten nog te voorkomen dat Sparta/Djops onverwachts, en misschien ook wel onverdiend, nog met de overwinning aan de haal zou gaan. De spannende wedstrijd eindigde met een eindstand 16-16.

Volgende week is de laatste wedstrijd voor de winterstop. In speelronde zes reizen de spelers van Sparta/Djops af naar Enkhuizen waar zij het om 20:00 uur op gaan nemen tegen DTS (E). DTS staat onderaan de ranglijst en wist dit seizoen nog geen punten te pakken.

Doelpunten Sparta/Djops: Sem Vreekamp 3, Mirjam Top 3, Siobhan Vedder 2, Pim van Ramshorst 2, Linda Muis-van Deuveren 2, Bas Lohuis 1, Nikki van Steeg 1, Fleur Klaassen 1, Tom Lohuis 1.