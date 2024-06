Geschreven door Jarno van de Bor

10 juni 2024 11:07

Korfballers Sparta/Djops kampioen na bloedstollend spannende slotfase



Foto: Juliette Meeuwissen



NIJKERK - Sparta/Djops is zaterdag in de laatste speelronde kampioen geworden in de tweede klasse. De korfballers moesten daarvoor in eigen huis winnen van Koveni uit Nieuwegein om de titel binnen te slepen. Hoewel het er in eerste instantie nog op leek dat de Nijkerkers een zorgeloze middag tegemoet gingen, sloeg dat beeld na rust volledig om en werd het in de slotfase nog enorm spannend.

Gesteund door een flinke hoeveelheid publiek begon Sparta een stuk scherper aan de wedstrijd dan in de eerste ontmoeting (18-11 voor Koveni). Na snelle openingsdoelpunten van Marieke van de Kraats en Linda Muis-Van Deuveren liepen de Nijkerkers uit naar 7-2. Heel even zakte het spel van de thuisploeg in en daar maakte Koveni dankbaar gebruik van met drie treffers op rij (7-5). Voor de spartanen was duidelijk dat ze een tandje moesten bijschakelen om de ploeg uit Nieuwegein voor te blijven. Dit lukte en met een ruststand van 12-6 leek er geen vuiltje aan de lucht.



Foto: Juliette Meeuwissen



Koveni komt terug

Na rust bleek die gedachte te voorbarig. Het achttal van Brenda Voortman speelde slordiger, slaagde er niet in om de korf te vinden en kon de verdedigende druk van de eerste helft niet vasthouden. In een rap tempo wist Koveni het gat te verkleinen naar nog maar één doelpunt (12-11). Hierdoor leek de Nijkerkse formatie wakker geschud en wist zij via Martijn Kuijpers, Marieke van de Kraats, Linda Muis-Van Deuveren en tweemaal Rianne van Valkengoed weer een gat te slaan (17-12). Maar de uitploeg gaf niet op, zette aan en kwam terug tot 17-16. Wissels

Voortman wisselde vervolgens de van een blessure teruggekeerde Geert Drost in de ploeg voor meer zekerheid in de rebound. Met datzelfde doel kwam ook Coen van den Bosch in de ploeg. Daarnaast bracht zij Siobhan Vedder in het veld om de verdediging te versterken. Met de nieuwe krachten binnen de lijnen scoorden de ploegen steeds om en om.

Foto: Juliette Meeuwissen

Spannend tot de laatste minuut

Vlak voor tijd bereikte de spanning haar climax. Met nog ruim een minuut te spelen maakte Koveni de 20-19. In de wetenschap dat bij nóg een tegendoelpunt het kampioenschap aan hun neus voorbij zou gaan, moest Sparta/Djops het hoofd koel houden. Een mix van gejuich en opluchting klonk dan ook over sportpark Luxool toen de leidsman bij de laatstgenoemde stand het laatste fluitsignaal blies, waarna het kampioensfeest losbarstte. Afscheid

Door het kampioenschap keert Sparta/Djops ook terug in de eerste klasse waaruit het vorig seizoen degradeerde. Dat zal de club wel moeten doen zonder de ervaren krachten Marieke van de Kraats, Rianne van Valkengoed en Martijn Kuijpers. Zij doen een stapje terug na vele jaren in de selectie gespeeld te hebben.



Doelpunten Sparta/Djops: Linda Muis-van Deuveren 6, Rianne van Valkengoed 5, Marieke van de Kraats 4, Martijn Kuijpers 2, Jarno van de Bor 1, Daan Lam 1, Tom Lohuis 1



Martijn Kuijpers, Marieke van de Kraats en Rianne van Valkengoed nemen afscheid. Foto: Carmen Barends.