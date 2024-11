Geschreven door Jarno van de Bor

4 november 2024 9:48

Korte films verlichten ramen in Nijkerk tijdens KunstLicht





NIJKERK - Van 11 tot en met 14 november worden de straten van Nijkerk 's avonds verlicht door korte films, die op ramen in het centrum worden vertoond. De twintig films zijn gemaakt door kunstenaars en filmmakers uit de regio, waaronder Nijkerk, Hoevelaken en Amersfoort, maar ook van het Sandberg Instituut/Gerrit Rietveld Academie. De films zijn te zien van 18.00 tot 22.00 uur.

Bezoekers kunnen een wandelroute volgen die begint bij de Kloosterstraat. De route leidt via een aantal zijstraten terug naar de Langestraat en eindigt bij de Kleterstraat. Voor wie liever met een gids loopt, zijn er kosteloze wandelingen op maandag- en donderdagavond. Gidsen Margreet Koele en Nel Schoon, die ook het initiatief voor KunstLicht namen, vertrekken om 19.30 uur vanaf het terras van Coava.

Van poëzie tot landschap

De films variëren van artistieke en informatieve producties tot natuurbeelden en poëzie. Onder andere stadsdichter Henriëtte Hofman en Ruben Turk dragen bij met gedichten op beeld. Nieuwe deelnemers aan KunstLicht zijn onder meer illustrator en filmmaker Madeleine Ward, landschapsfotograaf Hans de Waay, en videovormgever Sjoerd van Dijk. Bekende gezichten zoals Linda Verkaaik en Bart Kamphuis tonen ook nieuw werk. De werken zijn mogelijk gemaakt door bewoners en ondernemers die hun ramen en ruimtes beschikbaar stellen.

De opening van KunstLicht en de Kunstweek is op maandag 11 november om 19.00 uur op het terras van Coava, door wethouder Klein. De films in de ramen worden extra sfeervol door de recent opgehangen winterverlichting in de binnenstad, wat het centrum in een bijzondere sfeer brengt.