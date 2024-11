Geschreven door Gerwin Peelen | Omroep Gelderland

22 november 2024 15:00

Kritiek paintball schieten op wolf, maar provincie zet door





VELUWE RANDMEER - Op allerlei punten schiet het paintballplan van de provincie tekort, dat zegt de interne commissie die naar de plannen keek. Maar Gelderland paste de plannen aan en wil het wapen nu alsnog oppakken. Die commissie buigt zich over plannen van de provincie als daar bezwaar tegen wordt gemaakt.

Dat deed de Faunabescherming. De commissie zegt dat de provincie op een tal van punten onvoldoende uitleg heeft gegeven of heeft bewezen dat paintballen de enige optie is. Dat staat allemaal in een advies dat openbaar werd gemaakt door een verzoek via de Wet Open Overheid van een maatschappelijke organisatie.

Beschermde soort

In dat advies staat verder dat de provincie onvoldoende duidelijk waarom het paintballen op de hele Noord-Veluwe zou mogen en niet alleen rond Ermelo. Daarnaast is niet helder of het paintballen op één individuele wolf kan worden ingezet of op alle wolven binnen het gebied die afwijkend gedrag vertonen, oordeelt de commissie.

De wolf is een strikt beschermde soort, ingrijpen mag alleen als er aan allerlei voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten er bijvoorbeeld geen andere mogelijkheden zijn. Ook dat heeft de provincie niet goed uitgewerkt.

Paintballen nog steeds nodig

Gelderland heeft de afgelopen maanden gebruikt om het allemaal beter uit te leggen. Ook is er een second opinion gevraagd bij een andere wolvendeskundige. "Hij bevestigt dat de inzet van het geweer daar een geschikt proportioneel middel voor is."

Volgens de provincie is de inzet ook nog steeds nodig. "Er komen nog altijd meldingen binnen. Ook zijn er in augustus twee aanvallen op honden in Harderwijk en Nunspeet geweest", vertelt de provincie. En op beelden is volgens Gelderland te zien dat die wolf sterke overeenkomsten toont met de wolf die eerder in Ermelo afwijkend gedrag vertoonde. Provinciebestuurder Harold Zoet zegt dat hij incidenten wil voorkomen. "En de wolf beschermen, dat is ons doel. Het is jammer dat dit zo complex wordt gemaakt."

Weer juridische stappen

In een eerste reactie zegt de Faunabescherming weer juridische stappen te zetten. "Het is wel frustrerend. De commissie geeft aan dat het niet goed onderbouwd is, maar dan gaan ze het gewoon opnieuw proberen. Dat kan omdat ze ongelimiteerde middelen hebben", aldus Niko Koffeman.