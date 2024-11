Geschreven door Jarno van de Bor

1 november 2024 14:38

Kruiskerk Nijkerk verandert in rommelmarkt: organisatie klaar voor de Bazar



Elly (links) en de andere vrijwilligers zijn er klaar voor. Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Het is al dagenlang een komen en gaan van mensen in de Kuiskerk in Nijkerk. De kerkbanken, preekstoel en het doopvont hebben plaatsgemaakt voor tafels met tweedehands spullen, versgebakken taarten, bloemstukken en een rad van fortuin. Niet zonder reden, want vrijdagmiddag om 17.00 uur start de jaarlijkse Bazar van de Gereformeerde Kerk.

"We hebben er superveel zin in", vertelt Elly van den Akker, een van de organisatoren. Samen met zo'n zestig vrijwilligers zet zij zich jaarlijks in om de Bazar te realiseren. "We leven er echt naartoe en we hebben het altijd heel erg gezellig met elkaar. De meeste vrijwilligers zijn verbonden aan de Kruiskerk, maar iedereen die het leuk vindt is welkom om mee te helpen. Een goede vriendin van mij is zelfs speciaal uit Ruinerwold gekomen om hier haar steentje bij te dragen. We maken er gewoon een gezellig weekend van. Daarnaast hebben we gelukkig nog een aantal geweldige sponsoren die dit evenement mogelijk maken." Mooie prijzen

De Bazar van de Kruiskerk bestaat al bijna 40 jaar. Ook dit jaar zijn de vertrouwde onderdelen weer teruggekeerd. Bij het rad van fortuin maken deelnemers volgens Elly kans op mooie en nuttige prijzen. "Dat gaat van chocola tot wasverzachter. Maar ook de bekende vleespakketten en het Spakenburgs hart gaan we weer verloten. Verder zijn er bloemstukjes, taarten en andere lekkernijen als oliebollen, advocaat en erwtensoep te koop." Taart en advocaat. Foto: Jeroen Brons Daarnaast staat de kerkzaal weer vol tafels met tweedehands spullen die de afgelopen tijd zijn ingezameld. "Het voelt soms net als Sinterklaasavond als we die spullen binnenkrijgen en de dozen openen", lacht Elly. "Het is heel leuk om te zien wat er allemaal wordt ingezameld. Er zitten weer een hoop mooie spullen tussen die een tweede kans krijgen bij iemand anders." Opblaasbare Ark van Noach

De opbrengst is bedoeld voor verfraaiing van de kerk. Zo werd er van de opbrengst van afgelopen jaar een speciaal springkussen aangeschaft dat gebruikt kan worden voor jeugdactiviteiten. De opblaasbare Ark van Noach staat tijdens de Bazar op het podium zodat kinderen erop kunnen spelen.

De kerk is veranderd in een rommelmarkt. Foto: Jeroen Brons

In het kader van duurzaamheid probeert de organisatie verspilling te voorkomen, legt Elly uit. "Aan het einde van de Bazar kunnen bezoekers voor 2,50 euro een vuilniszak kopen en die mogen ze dan vullen met alle overgebleven spullen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met een zorginstelling, goede doelen en een kringloopwinkel. Zij mogen kijken of er bruikbare spullen zijn overgebleven. Zo proberen we te voorkomen dat de spullen echt weggegooid moeten worden." Vrijdag en zaterdag

De Bazar is vrijdag 1 november tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag 2 november tussen 10.00 en 14.00 uur te bezoeken in de Kruiskerk in Nijkerk. Toegang is gratis.

Een hoop spelletjes wachten op een tweede leven. Foto: Jeroen Brons





De tafels staan vol spullen. Foto: Jeroen Brons





De kerk als rommelmarkt. Foto: Jeroen Brons



Veel boeken te koop. Foto: Jeroen Brons