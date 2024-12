Geschreven door Jarno van de Bor

12 december 2024 15:17

Kuikenrun brengt € 7.815 op voor Beweegplein in De Glind





DE GLIND - De jaarlijkse Kuikenrun in De Glind heeft dit jaar 7.815,96 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar de realisatie van Het Beweegplein bij de J.H. Donnerschool, een initiatief dat is gericht op het bevorderen van sport en beweging voor de inwoners van het dorp.

Het Beweegplein wordt een centrale plek waar diverse groepen kunnen sporten en recreëren. Het plein is bedoeld voor leerlingen van de school, kinderen en jongeren in zorginstellingen, minderjarige asielzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne en andere inwoners van De Glind. Het project heeft als doel om de gezondheid en sociale samenhang in de gemeenschap te verbeteren.

Extra financiering

Met de opbrengst van de Kuikenrun kan het eerste sporttoestel voor Het Beweegplein worden gerealiseerd. Naast deze bijdrage levert de J.H. Donnerschool zelf ook financiële steun, en is er een aanvraag gedaan bij de Provincie Gelderland voor extra financiering.

De organisatie van de Kuikenrun ligt in handen van de Ladies Circle Barneveld en de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool'. De betrokkenheid van de gemeenschap speelt een grote rol in de voortgang van het project.

Sociale integratie

De school benadrukt het belang van Het Beweegplein als een inclusieve ruimte waar mensen van verschillende leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en samen actief kunnen zijn. Het project moet bijdragen aan sociale integratie en een gezondere leefomgeving in De Glind.

Het is nog niet bekend wanneer Het Beweegplein volledig af zal zijn, maar de start is gemaakt met de opbrengst van de Kuikenrun en verdere fondsenwervingsacties.