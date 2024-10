Geschreven door Sophie van der Velden

29 oktober 2024 12:14

Kunstweek Nijkerk staat voor de deur: dit is het programma



De kunstweek in Nijkerk. Foto: Google Maps



NIJKERK - Gemeente Nijkerk staat in de week van 9 tot 16 november volledig in het teken van kunst. In Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken worden deze week veel artistieke activiteiten georganiseerd.

Op 9 november en 10 november begint de kunstweek met het landelijke atelierweekend. Deze dagen openen elf beeldend kunstenaars de deuren van hun atelier tussen 11.00 en 17.00 uur. De toegang hiervoor is gratis. Klik hier om de deelnemende ateliers te bekijken. Korte films

Het atelierweekend wordt opgevolgd door verschillende andere activiteiten in de gemeente. Zo zijn er van 11 tot 14 november verschillende korte films te bekijken in het centrum van Nijkerk. De films werden gemaakt door lokale filmmakers van de Sandberg Instituut. De films worden vertoond vanaf de straat in de ramen van woningen, winkels en kantoren. Klik hier voor meer informatie. Op 13 november wordt rond 20.30 uur tijdens het Kunst-Cultuurcafé de nieuwe stadsdichter bekend gemaakt. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van Henriëtte Hofman, die het stokje als stadsdichter overdraagt. Exposities en workshops

Van 12 tot en met 14 november zijn daarnaast verschillende exposities te bezichtigen. Zo wordt een rondleiding Hedendaagse Kunst-Collectie De Heus-Zomer georganiseerd, in het Museum Nijkerk is de expositie 'De schoonheid van Verval' te bezoeken en in De Stuw een expositie van Fotokring Hoevelaken. Ook zal er een expositie Verkiezing Wisselsokkel zijn. Veel dagen zijn er ook creatieve workshops te volgen, zoals portretschilderen, borrelplanken beschilderen en gipsmallen maken. Verder zijn er een aantal concerten, films en lezingen tijdens de kunstweek. Ook heeft het KringloopCentrum Nijkerk de hele week een speciale kunstboekenkraam. Klik hier voor het volledige programma van de kunstweek.