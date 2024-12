Geschreven door Tom Lohuis

16 december 2024 11:45

KV Sparta/Djops maakt het onnodig spannend in Enkhuizen





NIJKERK – Op zaterdag 14 december stond voor de korfballers van Sparta/Djops de wedstrijd tegen DTS uit Enkhuizen op het programma. Na twee verliespartijen en een gelijkspel was de ploeg toe aan een overwinning. De wedstrijd tegen de nummer 6 van de ranglijst moest ervoor zorgen dat de Spartanen de vierde plek konden behouden.

Vanaf de start van de wedstrijd ging het gelijk op, met 2 doelpunten aan de zijde van DTS en vervolgens 2 doelpunten aan Spartaanse zijde. Nikki van Steeg was niet te houden en wist binnen 10 minuten drie keer te scoren en met een vierde doelpunt de stand op 6-6 te zetten.

Voorsprong

Vanaf hier nam KV Sparta/Djops de wedstrijd in handen en pakte een voorsprong van 7-10. Met een rust stand van 8-11 gingen de spelers van beide ploegen naar de kleedkamers. De boodschap van Brenda Voortman was duidelijk, er moest slimmer gespeeld worden. Op deze manier moest de wedstrijd over de streep getrokken worden.

De tweede helft van de wedstrijd verliep minder rustig dan de eerste helft. Dit deel van de wedstrijd probeerde DTS de Spartanen uit de wedstrijd te halen met fysieke duels, luidt gejoel en tegendoelpunten. Ondanks dat het gat verkleind werd, liet het vlaggenschip van KV Sparta/Djops zich niet kleineren. Dankzij een afsluitend doelpunt van de ingewisselde Mirjam Top werd de wedstrijd afgesloten met 19-21.

Koploper wacht in 2025

De komende drie weken staan er geen wedstrijden op het programma voor KV Sparta/Djops. Op 11 januari nemen de Spartanen het om 20:50 in sporthal Watergoor op tegen NOVA uit De Bilt. Dit is een van de drie ploegen die op de gedeelde eerste plek staan, terwijl de Spartanen er alles aan gaan doen om de vierde plek te behouden en in te lopen op de koplopers.

Doelpunten Sparta/Djops: Nikki van Steeg 5, Pim van Ramshorst 4, Mirjam Top 3, Tom Lohuis 3, Sem Vreekamp 2, Bas Lohuis 2, Siobhan Vedder 1, Linda Muis-van Deuveren 1