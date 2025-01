Geschreven door Tom Lohuis

14 januari 2025 10:57

KV Sparta/Djops start 2025 met moeizame wedstrijd tegen koploper Nova





NIJKERK – Voor de eerste wedstrijd van 2025 stond een duel met Nova uit Bilthoven op het programma voor het vlaggenschip van Kv Sparta/Djops. Om 20:50 werd er gestart met de wedstrijd in een afgeladen sporthal Watergoor. Het beloofde een moeilijke wedstrijd te worden tegen één van de drie koplopers, maar de Spartanen wilden de punten niet cadeau geven.

De wedstrijd begon moeizaam voor de ploeg uit Nijkerk. In de eerste 20 minuten wist de thuisploeg niet te scoren terwijl Nova de korf al 5 keer had gevonden. Gemiste doorloopballen en slordigheden in de afronding maakte het vanaf het begin een moeilijke opgave om de tegenstander bij te houden. Tom Lohuis wist de score te openen voor KV Sparta/Djops. Daarna ging het scorend tot de pauze gelijk op.

Slimmer spelen

Met een ruststand van 5 tegen 11 was de opdracht van coach Brenda Voortman duidelijk, er moest slimmer gespeeld worden en die bal moest door de korf. Zo begonnen de spelers in de oranje shirts dan ook aan de tweede helft. Fleur Klaassen, Nikki van Steeg en Linda Muis-van Deuveren wisten de korf te vinden. Het gat bleef echter rond de 6 punten hangen.

Later in de wedstrijd liet Voortman jeugdspelers Guusje Griffioen en Nout te Brake hun debuut maken. Laatstgenoemde wist met een fraai afstandsschot nog bij te dragen aan de score. Helaas was dit verder geen invloed meer op de spanning in de wedstrijd, die eindigde in 13-20. De slotconclusie was dat Nova een maat te groot was voor de Nijkerkers die geen moment zicht hadden op een stunt in eigen huis.

Aankomende wedstrijd

Aankomende zaterdag reist het eerste team van KV Sparta/Djops af naar Barneveld. Hier wordt DWS uit Kootwijkerbroek uitgedaagd om 20:00 uur in de Veluwehal. DWS staat op dit moment onderaan in de tweede klasse maar heeft eerder al laten zien dat zij zich niet makkelijk gewonnen geven. De Spartanen moeten er alles aan doen om de vierde plek te behouden.

Doelpunten Sparta/Djops: Nikki van Steeg 3, Geert Drost 2, Tom Lohuis 2, Mirjam Top 1, Fleur Klaassen 1, Linda Muis-van Deuveren 1, Siobhan Vedder 1, Nout te Brake 1, Bas Lohuis.