Geschreven door Eljakim Doorneweerd

11 juni 2024 9:41

KV Telstar handhaaft en stuurt Woudenberg een klasse lager



HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag heeft Telstar/Schoonderbeek 1 de laatste competitiewedstrijd gewonnen van Woudenberg. De ploeg van Maarten de Jong won met 11-13 en verzekerde zich van overgangsklasse korfbal na de zomerstop. De belangen waren helder voor Telstar. Winst of gelijkspel zou handhaving betekenen, verliezen is degraderen. Met Woudenberg als tegenstander betekende dit een rechtstreeks duel om handhaving in de overgangsklasse.

Telstar wist de eerste voorsprong van de wedstrijd te pakken, maar Woudenberg counterde snel met de 1-1. Ook de 2-1 en 2-2 werden snel na elkaar gemaakt. Hierna pakte Telstar de regie over de wedstrijd met een aantal goede schoten van afstand. Verdedigend werd de druk opgevoerd en kwam Woudenberg zeer lastig tot scoren: 3-7. In de laatste 10 minuten voor de rust wist Woudenberg weer wat ademruimte te creëeren en scoorde het twee keer achter elkaar. Telstar antwoord direct voor de rust nog met de belangrijke drie verschil. Ruststand 5-8. Het devies was om direct na de rust weer op 4 verschil te komen. Woudenberg was het echter die de score wisten te openen. Het spel werd vertraagd en de energie dreigde uit de wedstrijd te vloeien. Langzaam maar zeker kroop Woudenberg dichterbij tot een 8-9 stand. Vanaf dat moment werd Telstar weer wakker geschud door een droge knal van Sarah van der Meer. Direct gevolgd door nog twee doelpunten werd de voorsprong weer naar vier gebracht, een niet meer te overbruggen voorsprong. Eindstand: 11-13. Met deze overwinning werd ook het derde doel van seizoen 23/24 behaald. Twee keer kampioen en handhaving in de overgangsklasse. Een prestatie waarmee de ploeg van Maarten de Jong en Henk van Ginkel heeft laten zien nog lang niet aan haar plafond te zitten. De groei die de groep in z’n geheel heeft doorgemaakt is groot.