Geschreven door Jarno van de Bor

16 december 2024 11:23

KV Telstar verwelkomt nieuwe hoofdsponsor





HOEVELAKEN - Korfbalvereniging Telstar uit Hoevelaken heeft een nieuwe hoofdsponsor. Vanaf het seizoen 2025/2026 prijkt de naam van RJJ Keukens op de shirts van de selectie. De samenwerking werd aangekondigd op vrijdag 13 december tijdens een jubileumbijeenkomst van de vereniging.

De nieuwe sponsor neemt het stokje over van Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort, dat sinds 2019 hoofdsponsor was. Gijsbert-Jan van de Pol, directeur van Schoonderbeek, kijkt terug op de samenwerking.

Echt Hoevelakens bedrijf

"Als hoofdsponsor hebben we KV Telstar de afgelopen vijf jaar met heel veel plezier gesponsord. We zijn begonnen als hoofdsponsor in de Corona tijd en zijn blij dat we de vereniging tijdens deze lastige periode goed hebben kunnen ondersteunen. Na vijf jaar is het goed om het stokje over te dragen aan de nieuwe hoofdsponsor RJJ keukens, een echt Hoevelakens bedrijf." Hoewel Schoonderbeek niet langer de hoofdsponsor zal zijn, blijft het bedrijf tot 2030 op een andere manier betrokken bij de vereniging.

De nieuwe sponsor, RJJ Keukens uit Hoevelaken, is geen onbekende binnen de club. Sinds 2022 sponsort het bedrijf de shirts van de jeugdteams. Voor eigenaar Roeli Jansen heeft korfbal een speciale betekenis. "Ik ben zelf jarenlang actief korfballer geweest dus mijn hart ligt bij de korfbal. Mijn ouders hadden ook een eigen keukenbedrijf en waren jarenlang hoofdsponsor van de korbalvereniging waar ik toen speelde." zegt Jansen.

Blij met nieuwe overeenkomst

Het bestuur van KV Telstar is blij met de nieuwe overeenkomst, waarbij de naam RJJ Keukens officieel wordt verbonden aan de vereniging. Dit betekent niet alleen een nieuw logo op de shirts, maar ook verdere ondersteuning van de club in de komende jaren.