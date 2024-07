Geschreven door Sophie van der Velden

12 juli 2024 10:04

Laatste kans: meld Barneveldse helden aan voor Lintjesregen





BARNEVELD - Jaarlijks worden er aan duizenden mensen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt op de dag voor Koningsdag. In Barneveld kunnen inwoners tot 15 juli iemand aandragen voor een Koninklijke Onderscheiding of Jan van Schaffelaarpenning. In veel andere plaatsen is deze deadline al verstreken.

Een Koninklijke Onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich op een bijzondere wijze voor medemens of samenleving inzetten. Dit zijn bijvoorbeeld vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, religie, natuur of pleegzorg. Daarnaast kan het ook gaan om inwoners die een bijzondere prestatie hebben geleverd in een betaalde baan of een nevenfunctie. Iedereen kan zelf iemand aandragen voor een onderscheiding, door een aanvraagformulier in te vullen.

Gemeentelijke onderscheiding

Veel gemeenten kennen naast de Koninklijke Onderscheiding ook gemeentelijke onderscheidingen. In Barneveld gaat het om de Jan van Schaffelaarpenning. Deze is bedoeld voor jongeren onder de 25 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor een ander of de samenleving. Ook de aanvraag voor deze onderscheiding moet voor 15 juli binnen zijn bij de gemeente.

Burgemeester en commissaris van de Koning

Na de aanvraag voor een lintje wordt een langdurig proces in werking gezet. Hierna bekijkt de burgemeester de aanvraag en schrijft hij een advies. Daarin staat of iemand een lintje verdient en zo ja, welk lintje. Het advies van de burgemeester wordt vervolgens naar de commissaris van de Koning gestuurd. Deze schrijft ook een advies.

Het Kapittel en de Koning

De twee adviezen worden naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag gestuurd. Het Kapittel bepaalt of de kandidaat echt in aanmerking komt voor de onderscheiding. Deze stuurt zijn advies naar de minister. De minister neemt het advies van het Kapittel bijna altijd over in een Koninklijk Besluit. Uiteindelijk wordt het besluit ondertekend door Koning Willem Alexander en kan het lintje uitgereikt worden.

Deadlines

Een langdurig traject dus, waar heel wat tijd overheen gaat. Om die reden hebben veel gemeenten, zoals Oldebroek, Nunspeet, Putten en Nijkerk, 1 juli als deadline voor het voordragen voor een lintje. In Harderwijk en Ermelo ligt dit zelfs nog wat eerder; op 1 juni en in Elburg moest dit voor 1 mei. De gemeentelijke onderscheidingen kunnen vaak wat korter van tevoren worden aangevraagd. Dit varieert tussen de drie en zes maanden voor de uitreikingsgelegenheid.