Geschreven door Anne Schumacher | GLD

28 november 2024 16:15

Laatste kans om je aan te melden voor bijeenkomst over wolf



De provincie organiseert een informatiebijeenkomst over de wolf. Foto: Pixabay

De provincie organiseert een informatiebijeenkomst over de wolf. Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland organiseert maandag 2 december een bijeenkomst over de wolf in Gelderland. Je kunt je hiervoor alleen nog deze donderdag aanmelden.

Het is een live-uitzending vanuit een studio in Arnhem. De presentator heeft verschillende tafelgasten, onder wie een wolvenkenner en een wolvenconsulent die advies geeft over de bescherming van weidedieren. Ook provinciebestuurder Harold Zoet, een Gelderse burgemeester en Gijs van Aardenne van Stichting Wildaanrijdingen zijn aanwezig.

Tafelgasten

De sluitingsdatum voor het aanmelden is 28 november. Bij de aanmelding kun je je vragen stellen en een deel ervan wordt besproken tijdens de bijeenkomst.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. De redenen van de terugkeer van de wolf in ons land;

2. De impact op de natuur en onze leefomgeving;

3. Wat de provincie Gelderland of gemeenten doen om te zorgen voor een veilige leefomgeving;

4. Wie welke verantwoordelijkheden heeft in het beheer en de bescherming van de wolf, met speciale aandacht voor de rol van gemeenten, provincies en het Rijk.

Meld je aan

De webinar is bedoeld voor Gelderse inwoners met vragen over de wolf, zijn gedrag en leefgebied. En voor Gelderlanders die willen weten wat de impact is van wolven op de natuur en de samenleving. Bij grote interesse organiseert de provincie opnieuw een webinar.

"Er is ruimte en gelegenheid om vooraf gestelde vragen van inwoners te beantwoorden. Met hulp van Mentimeter kunnen we de meningen van de kijkers peilen", schrijft de provincie.

Hier kun je je aanmelden. De webinar vindt plaats op maandag 2 december van 19.30 tot 21.00 uur.