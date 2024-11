Geschreven door Jarno van de Bor

11 november 2024 16:10

Laatste kans: stel jouw vraag aan vertrekkend burgemeester Gerard Renkema





NIJKERK – Gerard Renkema neemt op vrijdag 15 november afscheid als burgemeester van Nijkerk. Op donderdag 14 november blikken we tijdens een live radio-uitzending samen met hem terug op bijna 18 jaar burgemeesterschap in de gemeente. Ook jij krijgt de kans om een vraag te stellen aan de vertrekkende burgervader.

De naam van Gerard Renkema is inmiddels onlosmakelijk verbonden met het ambtsketen van Nijkerk. Veel Nijkerkse jongeren hebben zelfs nog nooit een andere burgemeester meegemaakt. Toch breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Onlangs is bekend geworden dat Tinet de Jonge-Ruitenbeek is voorgedragen als volgende burgemeester van de gemeente.

Terugblik op het burgemeesterschap

Vrijdag 15 november neemt Gerard Renkema officieel afscheid van het ambt. Een dag eerder, op donderdag 14 november, blikken we tussen 14.00 en 15.00 uur terug op zijn periode als burgemeester van Nijkerk. In deze uitzending willen we iedereen de kans bieden om een laatste vraag te stellen aan de burgemeester. Onze presentatoren proberen tijdens de uitzending zoveel mogelijk vragen te behandelen, maar kunnen geen garantie geven dat elke vraag gesteld gaat worden.

Het afscheidsinterview met Gerard Renkema is donderdagmiddag live te beluisteren op 93.5FM, 106.8 FM en via de website van A1 Mediagroep. Later verschijnt op de online kanalen van A1 Mediagroep en Veluwe Randmeer MediaGroep (VRMG) een uitgebreide terugblik op de uitzending.

Zo stel jij jouw vraag

Welke vraag zou jij nog willen stellen aan burgemeester Renkema? Laat het weten via het onderstaande formulier.





