Geschreven door Medi Holstege

19 november 2024 12:34

Laatste prikdagen najaarsronde coronaprik: haal nu nog je prik!





VELUWE RANDMEER - Mensen van 60 jaar en ouder, zorgmedewerkers met direct patiëntencontact en mensen die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik, kunnen nog tot en met 6 december de coronaprik halen bij de GGD. Veel van de mensen van 60 jaar en ouder die een persoonlijke oproep hebben ontvangen, hebben al gehoor geven aan de uitnodiging. Aan mensen die de jaarlijkse griepprik nemen, raadt de GGD aan om de coronaprik nog te komen halen. Zij lopen bij een coronabesmetting een groter risico om ernstig ziek te worden.

Val jij binnen de doelgroep, heb je nog geen afspraak en wil je wél de coronaprik?

Ga dan direct naar de GGD website planjeprik.nl of bel met 0800-7070 voor het maken van een afspraak. Het is belangrijk om tijdig een afspraak in te plannen: naarmate het einde van het jaar in zicht komt, zullen steeds meer locaties sluiten of maar beperkt geopend zijn. Hoe eerder je de afspraak maakt, hoe groter de kans op een afspraak dichtbij. Onze exacte openingsdagen en –tijden vind je op ggdnog.nl.

Elburg

Adres: Multifunctioneel Centrum (MFC) 't Huiken, Lange Wijden 33, 8081 VS Elburg

Openingstijden: even weken, maandag en vrijdag, oneven weken maandag van 11.30 uur - 18.30 uur

Gesloten: vanaf vrijdag 29 november

Ermelo

Adres: Maranathakerk, Sparrenlaan 4, 3851 XR Ermelo

Openingstijden: woensdag van 11.30 uur - 18.30 uur

Gesloten: vanaf maandag 25 november

Harderwijk

Adres: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk

Openingstijden: donderdag van 11.30 uur - 18.30 uur

Gesloten: vanaf vrijdag 29 november

Putten