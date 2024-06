Geschreven door Eljakim Doorneweerd

12 juni 2024

Laatste training gezond gamen zit erop in Nijkerk





NIJKERK - Afgelopen dinsdag heeft de vierde en laatste training van het project 'Op een gezonde manier gamen in het jongerencentrum Chill-Out' plaatsgehad. Tijdens deze training heeft ex-gameverslaafde Milo van Heugten een presentatie gegeven over het werk van Esports/gaming en een verhaal vanuit zijn eigen ervaring met verslaving verteld. Hoe hij zelf verslaafd is geworden, wat prestatiedruk met hem deed, over het moment dat hij zijn leven anders moest indelen en wat zijn omgeving voor hem heeft gedaan.

Gelet op het grote aantal jongeren dat heel veel uren per dag gamen vindt het jongerenwerk het belangrijk om hen te leren om dat op een gezonde manier te doen, zonder het te verbieden. Op verzoek van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk heeft Topsport Gelderland samen met het Esports Talent Center een speciaal programma voor de jongeren in Nijkerk in elkaar gezet. Wat dit project zo bijzonder maakt is dat de trainingen normaal worden gegeven aan professionele gamers, waarbij die leren om hun werk op een professionele en gezonde manier uit te voeren.

Vanuit Topsport Gelderland heeft Donny Stumpel de trainingen begeleid. In 2015 was hij een e-sporter en speelde hij in de League of legends. Daarbij kreeg hij een coach toegewezen die volgens Donny geen echte coach was, maar iemand die informatie had over het spel en dat frustreerde hem. Toen hij erachter kwam dat veel spelers niet de juiste begeleiding kregen, was dit voor hem reden om zelf coach te worden. Op een gegeven moment is hij andere Esports coaches gaan leren hoe ze op een verantwoorde manier het beste uit gamers kunnen halen. Nu is hij in Europa, Azië en Noord-Amerika, maar ook in het jongerencentrum Chill-Out, actief om coaches te begeleiden.