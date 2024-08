Geschreven door Noah Quist

28 augustus 2024 14:44

Landelijke netwerkstoring: Ophalen van ID-kaarten en paspoorten niet overal mogelijk



Paspoort ter illustratie | Foto: RTV Nunspeet



VELUWE RANDMEER – Op dit moment heeft heel Nederland last van de landelijke netwerkstoring. Het begon met een storing bij veiligheidsregio’s en DigiD. Rond kwart voor elf meldde NOS dat de oorzaak van de storing bij Defensie ligt. Het effect is wel dat er vanaf Eindhoven geen vliegverkeer is tot minstens 17.00 uur. Ook gemeenten hebben last van de storing: het afhalen van ID-bewijzen en paspoorten is niet mogelijk.

Hoewel de eerste gemeenten alweer bereikbaar zijn voor het ophalen van ID-bewijzen en paspoorten, heerst de storing wel nog. Hoe lang dit nog kan duren is niet mogelijk. In de gemeenten Nunspeet, Barneveld, Elburg en Harderwijk is de storing verholpen. Daar kan je dus weer je bewijzen ophalen. In Oldebroek, Ermelo en Putten was de storing om 14.15 uur nog niet verholpen. Informatie over een storing bij de gemeente Nijkerk is onbekend. Voor actuele informatie verwijzen we je door naar de websites van de gemeenten. Hoe lang de landelijke storing nog gaat duren is niet duidelijk. Defensie laat aan NOS weten met man en macht te werken aan een oplossing.