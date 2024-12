Geschreven door Sophie van der Velden

10 december 2024 10:05

Meer overgewicht in de regio dan landelijk gemiddelde: deze gemeente is de uitschieter





VELUWE RANDMEER - Steeds meer Nederlanders hebben overgewicht. Ook in de regio Veluwe Randmeer namen de percentages toe. Dat blijkt uit een analyse van Independer, op basis van onderzoek van de GGD, het RIVM en CBS. In welke gemeente wonen de meeste en minste volwassenen met (ernstig) overgewicht?

In heel Nederland had 50,3 procent van de inwoners overgewicht in 2022. Dat is een stijging van 4,4 procent ten opzicht van 10 jaar daarvoor. In Gelderland is het percentage bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. 50,8 procent van de inwoners had overgewicht. Daarvan had 15,7 procent obesitas. Landelijk gezien heeft een derde van de mensen met overgewicht obesitas.

Wat is obesitas?

Obesitas is ernstig overgewicht dat leidt tot gezondheidsproblemen. Of iemand obesitas heeft wordt bepaald aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Dit gaat om de verhouding tussen lengte en gewicht. Bij een BMI van 30 of hoger wordt van obesitas gesproken. Door obesitas kunnen mensen onder andere last krijgen van suikerziekte, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, slaapapneu of artrose.

Bron: Nederlandse Obesitas Kliniek

De laagste percentages

In de regio ligt het percentage van mensen met overgewicht het laagst in Ermelo. Hier had 49,2 procent van de volwassenen overgewicht in 2022. 13,8 procent had obesitas. In Nijkerk, Harderwijk en Nunspeet variëren de percentage tussen 51,2 en 51,9 procent. Daarmee liggen ze iets boven het Nederlandse gemiddelde. In Nunspeet ligt het aantal mensen met obesitas het laagst van de regio, namelijk 14,2 procent. Daarnaast is Nunspeet de enige gemeente waar het percentage van inwoners met overgewicht afnam in de afgelopen 10 jaar. In 2022 lag dit percentage 0,2 procent lager dan in 2012.

In Putten had gemiddeld 52,3 procent overgewicht. Dat is 2 procent meer dan het landelijk gemiddelde. In Barneveld ligt dit percentage op 53,6 procent. De uitschieters van de regio zijn te vinden in Elburg en Oldebroek. In Elburg had 56,5 procent van de volwassenen. In deze gemeente steeg het percentage volwassenen met overwicht het meest ten opzichte van 2022, namelijk 7,5 procent. 18 procent van deze mensen heeft obesitas.

Overgewicht in Oldebroek

In Oldebroek had 61,1 procent van de volwassen inwoners overgewicht. Dat is ruim 10 procent meer dan het landelijk gemiddelde. 20,4 procent daarvan heeft ernstig overgewicht. Met dit percentage staat Oldebroek op de tweede plaats van Gelderse gemeenten met het hoogste percentage overgewicht.

Bekijk hieronder het volledige overzicht per gemeente.

Bron: Independer