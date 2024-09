Geschreven door Jarno van de Bor

16 september 2024 10:32

Leerlingen Aeres VMBO Nijkerk en Oekraïners bereiden duurzame lunch met gered voedsel





NIJKERK - De Verspillingsvrije Week is inmiddels afgelopen, veel scholen in Regio Foodvalley deden hier tussen 9 en 15 september aan mee. Afgelopen vrijdag hebben leerlingen van Aeres VMBO Nijkerk meegedaan aan een kookles 'koken met gered voedsel', gegeven door kok Giel Dons van Dons catering uit Wageningen.

Drieëntwintig tweedejaars leerlingen van het vak Voeding hebben samen met een groep Oekraïners gekookt. Ze maakten verschillende gerechten van overgebleven voedsel, zoals prei, bieten, kool, wortels, courgettes, appels, eieren, meel en oud brood. Alles komt uit de regio. De Oekraïners kookten gerechten uit hun eigen cultuur. De leerlingen maakten soepen, mini-pizza's en hartige pannenkoeken.

Recepten werden ter plekke bedacht

Omdat ze pas op het laatste moment wisten welk restvoedsel er zou zijn, verzonnen ze de recepten ter plekke. De gerechten werden meteen als lunch geserveerd in de schoolkantine. Oekraïense vluchtelingen, vrijwilligers van de buurtmoestuin en leerlingen van groep 7/8 van GBS De Open Kring mochten mee-eten. Zo konden de koks direct horen wat iedereen van hun gerechten vond.

Wethouder Audrey Rohen van Nijkerk at ook mee. Ze zei: “Het mooie aan dit initiatief vind ik natuurlijk de aandacht voor hoe je alles wat eetbaar is kunt verwerken in een lunch en zo voorkomt dat je restjes weggooit en voedsel verspilt. Maar zeker ook dat jeugd, vluchtelingen en de buurt op een leuke manier met elkaar in contact komen. Terwijl zij elkaar in het dagelijks leven misschien niet zomaar ontmoeten.”

Verspillingsvrije week

Van 9 tot 15 september was het de Verspillingsvrije Week. Regio Foodvalley zet zich in voor minder voedselverspilling en werkt samen met bedrijven, scholen, overheden en inwoners. Tijdens deze week gebeurt er veel om mensen te motiveren minder voedsel te verspillen, niet alleen nu, maar ook de rest van het jaar.