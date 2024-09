Geschreven door Jarno van de Bor

23 september 2024 16:22

Leerlingen Johannes Fontanus College onderzoeken luchtkwaliteit met snuffelfietsen



Foto: JFC Barneveld



BARNEVELD - Het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld is sinds dit schooljaar een GLOBE-school. Dit betekent dat de school meedoet aan een wereldwijd onderzoeksprogramma. In samenwerking met de gemeente Barneveld gaan leerlingen van het JFC de luchtverontreiniging in de regio onderzoeken. Dit gebeurt als onderdeel van het Citizen Science Project van GLOBE.

Op maandag 23 september kregen de leerlingen 20 speciale meetsensoren uitgereikt. Hiermee zullen de leerlingen van de technasiumklas op de fiets door de regio trekken om de luchtkwaliteit te meten. De sensoren meten vooral de hoeveelheid fijnstof in de lucht, een vorm van luchtvervuiling die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Verzamelen van informatie

De leerlingen fietsen in twee periodes van drie weken door de regio om data te verzamelen. Aan het einde van dit schooljaar zullen ze hun onderzoeksresultaten presenteren aan de gemeente Barneveld. De scholieren zullen dan ook nadenken over mogelijke oplossingen voor het probleem van luchtverontreiniging. De gemeente Barneveld werkt samen met de gemeenten Ede en Scherpenzeel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dit landelijke akkoord heeft als doel om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het doel is dat er binnen 10 jaar, van 2020 tot 2030, een gezondheidswinst van 50 procent wordt bereikt. Dit kan door minder vervuilende stoffen uit te stoten en meer informatie te verzamelen over de luchtkwaliteit.



Meer bewust van luchtkwaliteit

De snuffelfietscampagne met de leerlingen van het JFC is onderdeel van het pakket aan maatregelen binnen het SLA. Door leerlingen te betrekken bij het onderzoek hopen de gemeenten meer gegevens te verzamelen en de inwoners bewuster te maken van de luchtkwaliteit. Het Citizen Science Project van GLOBE stimuleert het idee dat niet alleen wetenschappers, maar ook gewone burgers en scholieren kunnen bijdragen aan onderzoek. In dit project helpen de leerlingen van het JFC dus mee met het verzamelen van gegevens die belangrijk zijn voor het vinden van oplossingen tegen luchtvervuiling.