Geschreven door Jarno van de Bor

7 oktober 2024 13:30

Leerlingen plaatsen tijdscapsule in fundering van de nieuwe PWA





NIJKERK - Leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool hebben vanochtend een tijdscapsule geplaatst in de fundering van de nieuwe school. Onder toeziend oog van alle klassen, wethouder Audrey Rohen, locatiedirecteur Marije Dekker, clusterdirecteur Martijn Blokhuis en de bouwmedewerkers plaatsten twee jarige leerlingen de capsule.

In de capsule zitten boodschappen en verhalen van leerlingen die een goed beeld geven van het heden. Het is de bedoeling dat de capsule over 50 jaar wordt geopend.

Nieuw schoolgebouw

De sloop van de oude PWA begon afgelopen juni. Op een paar nieuwere lokalen na ging het volledige gebouw tegen de vlakte. Het nieuwe schoolgebouw van Kindcentrum PWA krijgt twee verdiepingen. Daardoor is er ook meer pleinruimte beschikbaar.

Als alles volgens plan verloopt moet de nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool voor de zomervakantie van 2025 klaar zijn. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een noodschoolgebouw aan de Bizetlaan.