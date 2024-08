Geschreven door Jarno van de Bor

26 augustus 2024 10:17

Leerlingen PWA Nijkerk beginnen schooljaar met een frisse start door de wasstraat





NIJKERK - Leerlingen van Kindcentrum Prins Willem Alexander werden maandagochtend op ludieke wijze welkom geheten na de vakantie. Om met een 'frisse start' aan het nieuwe schooljaar te beginnen moesten de leerlingen door een 'wasstraat'.

De leerlingen van groep 8 stonden daarom met een aantal juffen en meesters in een lange rij met emmers, sponsen en bellenblaas om de schoolgenootjes te verwelkomen aan de Bizetlaan. De school is daar het komende schooljaar gehuisvest vanwege de bouw van een nieuw onderkomen aan de Buizerdlaan. Begin juni werd gestart met de sloop van de verouderde school. Naar verwachting is de nieuwbouw van het kindcentrum in de zomer van 2025 klaar.