Geschreven door Jarno van de Bor

11 november 2024 14:34

Leerlingen uit Nijkerk krijgen les over lokale democratie in gemeentehuis





NIJKERK – Derdejaars leerlingen van het VMBO en praktijkonderwijs in Nijkerk bezoeken dit jaar de raadzaal voor een les over lokale democratie. Het project ‘Wegwijs’, opgezet door de gemeenteraad van Nijkerk, biedt jongeren de kans om te leren over de gemeente en hoe besluiten worden genomen. In totaal doen 19 groepen van Accent Praktijkonderwijs, Aeres VMBO Nijkerk en het Corlaer College mee aan het project.

In de raadzaal volgen de leerlingen een les van hun eigen docent, ondersteund door filmpjes, een quiz en een debat. Het doel is om jongeren te laten zien wat de gemeente doet, hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen en wat er komt kijken bij het nemen van een besluit. Bij elke bijeenkomst is een raadslid of wethouder aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over hun werk in de gemeente. Burgemeester Gerard Renkema woonde samen met raadslid Cathy van Manen (Forum voor Democratie) de eerste les bij en ontmoette een groep leerlingen van het Aeres VMBO.

Kennismaken met democratie

Het ‘Wegwijs’-programma is ontwikkeld in samenwerking met docenten van de betrokken scholen en draait al jaren. Het programma wil leerlingen op een toegankelijke manier kennis laten maken met democratie, niet alleen door informatie te geven maar ook door hen actief mee te laten doen in een debat. Zo ervaren de jongeren zelf hoe het is om samen tot een besluit te komen.