Geschreven door Sophie van der Velden

26 juni 2024 12:10

Volg het nieuws nu ook in de app van Veluwe Randmeer MediaGroep



Download de VRMG-app via de Appstore of Playstore. Foto: VRMG



VELUWE RANDMEER - Al het nieuws uit de regio is nu nog makkelijker te volgen via de app van Veluwe Randmeer MediaGroep. De app is te downloaden in de Play store of via de Appstore.

De gebruiksvriendelijke app biedt een eenvoudig overzicht van de alle gemeenten uit de regio. Bovenaan kun je filteren om het nieuws per gemeente te zien. Daarnaast zijn er mogelijkheden om nieuws te delen. Het nieuws is daarnaast natuurlijk ook gewoon te volgen via onze website, Facebook, Instagram en X.