Geschreven door Eljakim Doorneweerd

26 juni 2024 9:17

Een 'Leesmeter' met pingpongballen voor Nijkerkse scholen





NIJKERK - Op dinsdag 25 juni werd de eerste Leesmeter uitgereikt aan de leerlingen van Kindcentrum Holk. Dit werd gedaan tijdens een feestelijk moment op deze school door vicevoorzitter van de gemeenteraad Patricia van Loozen. Kindcentrum Holk had op 5 maart tijdens de Jeugdgemeenteraad met hun groep 8 het winnende idee.

De Jeugdgemeenteraad 2024 bestond uit kinderen van acht scholen (groep 8) uit de gemeente Nijkerk. Zij presenteerden hun raadsvoorstellen met een uitgewerkt plan van aanpak op het thema ‘Lezen! Leuk!’ Hoe maak je lezen leuk voor je doelgroep? Of is lezen al zo leuk en wil je dat blijvend stimuleren? Maar hoe dan? De plannen werden getoetst op haalbaarheid waarna, na stemming in de Jeugdgemeenteraad, het winnende plan werd uitgevoerd. Hiervoor was 5000 euro beschikbaar.

Pingpongballen

De Leesmeter bestaat uit een doorzichtige buis van ruim een meter hoog, waarin door middel van pingpongballen beloningen worden verzameld. Elke pingpongbal staat symbool voor een behaalde leesprestatie van een kind. De buis is voorzien van een gekleurde streep en zodra er een meter aan prestaties gelezen is, volgt er een schoolbrede beloning. Denk hierbij aan voorlezen in een andere groep, het mogen lezen van een stripverhaal of de aanschaf van een nieuw voorleesboek.



Direct na de feestelijke uitreiking werden de Leesmeters bezorgd bij de overige scholen in de gemeente die aangegeven hadden er een te willen ontvangen Er werden op achttien locaties Leesmeters, benodigd drukwerk en maar liefst 5500 pingpongballen uitgedeeld.

Voor alle scholen

De gemeenteraad van Nijkerk vindt het belangrijk dat jongeren kennis maken met de (lokale) democratie. Vicevoorzitter Patricia van Loozen tijdens de feestelijke uitreiking: "Het is dit jaar bijzonder dat er een idee is verzonnen wat geschikt is voor alle scholen in onze gemeente. Daarnaast presenteerden ze hun idee tijdens de Jeugdgemeenteraad op een heldere en duidelijke manier, dat hebben ze heel goed gedaan."

De Jeugdgemeenteraad is bedoeld om kinderen (doelgroep groep 8) op een enthousiaste en laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Zij worden hierin begeleid door raads- en commissieleden. De volgende Jeugdgemeenteraad staat voor 2025 gepland.