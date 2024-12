Geschreven door Sophie van der Velden

17 december 2024 18:00

Leisurelands looft beloning van 600 euro uit voor vinder witte fiets strand Nulde





PUTTEN - Leisurelands looft een beloning van 600 euro uit aan de persoon die het iconische kunstwerk van de witte fiets terugvindt. De herenfiets, die langs de A28 ter hoogte van strand Nulde hoort te staan, is sinds gisteren, maandag 16 december, verdwenen.

Het kunstwerk, dat ruim 600 kilo weegt en 5,5 bij 5 meter groot is, is een opvallend herkenningspunt. Volgens de terreinbeheerder is de fiets waarschijnlijk meegenomen met behulp van een vrachtwagen. Vandaag blijkt dat bouten van een slagboom zijn losgedraaid om toegang tot het terrein te krijgen.

Tips en camerabeelden

"We hopen dat de fiets niet omgesmolten wordt en roepen de daders op zich te melden", laat Kees Rutten van Leisurelands weten. "Dit kunstwerk betekent veel voor ons en onze bezoekers. We willen dat het zo snel mogelijk weer op zijn plek staat."

Leisurelands laat weten inmiddels meerdere tips ontvangen te hebben. Ook beschikt de beheerder over camerabeelden waarop de voertuigen en daders in beeld zijn. Het lijkt erop dat de voertuigen in de richting van het noorden van Nederland zijn gereden. De camerabeelden zijn van veraf, waardoor de resolutie op dit moment nog te laag is om gezichten of kentekens te herkennen. "Maar we hopen dat experts ons kunnen helpen de beelden te verbeteren."

Eerder gestolen

Twaalf jaar geleden werd de witte fiets gestolen door de Evenementencommissie van Westerbork. Uit navraag van Leisurelands blijkt dat zij er deze keer niets mee te maken hebben.

Leisurelands blijft hopen op een goede afloop en roept iedereen met meer informatie op contact op te nemen met de organisatie via [email protected].