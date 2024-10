Geschreven door Jarno van de Bor

21 oktober 2024 10:01

Lezing Manu Keirse over rouw trekt volle zaal in Hoevelaken



Manu Keirse. Foto: Bibliotheek Nijkerk



HOEVELAKEN - De Stuw in Hoevelaken was gisteravond volledig uitverkocht voor de lezing van rouwdeskundige Manu Keirse. Onder de titel "Rouwen is Liefde" sprak Keirse over rouw, een thema dat iedereen vroeg of laat raakt. De lezing, georganiseerd door Boekhandel Den Hertog en De Stuw, ging niet alleen over rouw bij overlijden, maar ook over verlies in bredere zin, zoals bij echtscheidingen.

Volgens Keirse is rouw een onvermijdelijk deel van het leven. "Iedereen krijgt ermee te maken," zei hij. Hij legde uit dat rouw niet alleen ontstaat door het verlies van een dierbare, maar ook door ingrijpende gebeurtenissen zoals scheidingen. Keirse benadrukte dat het belangrijk is om rouw niet te negeren, maar deze gevoelens juist te erkennen en te doorleven.

Kinderen en rouw

Keirse sprak ook uitgebreid over kinderen en rouw. Hij waarschuwde dat volwassenen kinderen vaak proberen te beschermen door ze weg te houden van verdriet. "Als kinderen niet bij het rouwproces worden betrokken, gaan ze zelf conclusies trekken, wat kan leiden tot schuldgevoelens," aldus Keirse. Hij pleitte ervoor om kinderen te laten zien wat verlies betekent en hen te leren hoe hiermee om te gaan. Een belangrijk pleidooi van Keirse was om rouwverwerking op te nemen in het onderwijs, zowel op basisscholen als middelbare scholen. "Rouw hoort bij het leven en zou een normaal onderwerp moeten zijn om over te praten, net zoals liefde," zei hij. Keirse gelooft dat kinderen op die manier beter leren omgaan met verlies. Eigen ervaringen delen

De lezing raakte veel bezoekers, die na afloop vragen konden stellen en hun eigen ervaringen konden delen. De avond bood veel herkenning en steun aan de aanwezigen.