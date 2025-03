Geschreven door Jarno van de Bor

12 maart 2025 14:52

Lionsclub zamelt koffie in voor de voedselbank



Foto: Jeroen Brons / A1 Mediagroep



NIJKERK – Bijna 700 pakken koffie zijn deze ochtend overhandigd aan de voedselbank in Nijkerk. De koffie is ingezameld via de jaarlijkse Douwe Egberts (DE) puntenactie, georganiseerd door de Lionsclubs in de regio.

Tijdens de actie konden mensen hun DE-punten inleveren bij verschillende ophaalpunten. De Lionsclubs verzamelden en telden deze punten. Voor de ingezamelde punten stelde Douwe Egberts honderden pakken koffie beschikbaar. Groot succes

Dit jaar verliep de actie extra soepel, omdat het inwisselen van DE-punten bij Blokker niet meer mogelijk was. Daardoor brachten veel mensen hun punten naar de Lionsclubs. Niet alleen in deze regio was de actie een succes. In heel Nederland zamelden Lionsclubs voor ongeveer 750.000 euro aan koffiepunten in.