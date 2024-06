Geschreven door Jarno van de Bor, Kevin van Loenen

14 juni 2024 18:30

LIVE: Volg hier de Nijkerkse sportmarathon 2024



Foto: A1 Mediagroep



NIJKERK - Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni staat de omgeving van Sporthal Watergoor in het teken van de Sportmarathon. Een groot sportevenement waarbij teams het op 24 verschillende onderdelen tegen elkaar opnemen. Van bekende sporten als zaalvoetbal, tennis, korfbal en beachvolleybal tot touwtrekken, sjoelen, tobbedansen en natuurlijk het beroemde en beruchte eindspel. In deze liveblog blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.



21.08 - Korfbal maakt plaats voor zaalvoetbal in Sporthal Watergoor







20.28 - Zon helpt mee

Het is al een tijdje erg nat weer, maar toch laat de zon zich vanavond zien. Dat zorgt ervoor dat er bij alle onderdelen publiek is om de spelers aan te moedigen.





19.57 uur - Ook bij het handballen zweetdruppels op het voorhoofd

Op het terrein van HV Voice zijn ze er maar druk mee. Voor de een is handbal de vertrouwde sport, de ander probeert te overleven op het veld. Wat ze gemeen hebben? Ze willen allebei winnen, maar leuk moet het ook nog zijn.



Handbal bij HV Voice





19.30 uur - Wie trekt er aan het langste eind?

Inmiddels is het touwtrekken bij Sporthal Watergoor in volle gang. Meerdere teams nemen het tegen elkaar op om te zien wie de meeste kracht en uithoudingsvermogen heeft. Coördinatie is hierbij van groot belang. Alleen kracht is niet genoeg, het hele team moet tegelijk de krachten bundelen om te kunnen winnen.





18.30 uur - Sportmarathon van start

De Sportmarathon is begonnen! Op het tennisveld van TV Sparta zijn de eerste partijen begonnen. Verder staan vanavond korfbal, handbal, touwtrekken, squash, tafeltennis, zaalvoetbal en darten op het programma. De eerste dag wordt afgesloten met de traditionele playbackshow.